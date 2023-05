Le DLR étudie les effets de différentes configurations de moteurs

Djinn, pour réduire le bruit des avions

Après l'Onera qui travaille sur l'intégration motrice, dans le cadre du projet européen Decrease Jet-Installation Noise (DJINN), les chercheurs du DLR ont utilisé la soufflerie aéroacoustique de Braunschweig pour étudier le bruit des avions. "Nous nous concentrons sur le bruit des avions, qui est principalement généré par l'interaction entre les moteurs et l'avion", explique Christian Jente, de l'Institut d'aérodynamique et de technologie des écoulements du DLR. Des moteurs plus grands et plus puissants sur des fuselages et des ailes d'avions de même taille provoquent plus de bruit en raison de l'interaction de l'écoulement de l'air autour d'eux. "C'est dans cette optique que l'équipe du DJINN a étudié de nouvelles configurations et de nouveaux matériaux", explique M. Jente.

Mise à l'épreuve de deux concepts d'aéronefs

Les chercheurs ont mené des expériences en soufflerie afin d'étudier deux concepts d'avions différents : un avion dont les moteurs sont installés sous l'aile, comme un gros avion de ligne classique, et un jet d'affaires classique, dont les moteurs sont situés à l'arrière de l'appareil. Pour ce dernier, ils ont mis en place plusieurs séries de tests : "Nous avons effectué des mesures acoustiques sur trois empennages différents pour l'avion d'affaires", explique Jente. Nous avons effectué des mesures acoustiques sur trois empennages différents pour l'avion d'affaires", explique M. Jente. "Deux empennages conventionnels en formation cruciforme et en T, et un empennage en U, où le stabilisateur horizontal est conçu pour étouffer le bruit du moteur". L'objectif était d'évaluer les avantages et les inconvénients acoustiques de différentes configurations et mesures. Les chercheurs ont notamment examiné comment la surface du fuselage de l'avion est sollicitée par les vibrations acoustiques - en d'autres termes, comment la "fatigue acoustique" affecte le matériau.

Deux réseaux de microphones

Pour ce faire, les chercheurs de l'Institut de technologie de la propulsion du DLR ont installé deux réseaux de microphones linéaires de plus de trois mètres de long dans l'AWB. Cette disposition des microphones leur a permis de calculer l'emplacement précis et l'intensité, en fonction de la direction, des sources sonores à l'échappement du moteur, sur le fuselage et sur l'aile. En plus des réseaux de microphones linéaires, des microphones à champ lointain placés au plafond ont mesuré la dispersion du son dans différentes directions, car celle-ci peut varier considérablement en fonction du concept de l'empennage. Dans la soufflerie, les chercheurs ont réalisé une autre expérience : ils ont choisi un matériau poreux pour les volets d'atterrissage.

Matériaux poreux aux caractéristiques intéressantes...

Pour d'autres essais, le DLR a démontré que les matériaux poreux ont des propriétés acoustiques positives. Lorsque l'air s'écoule sur des matériaux poreux, les fluctuations de pression dans la couche limite turbulente sont réduites. Celles-ci ne se transforment donc pas en son au niveau du bord de fuite du volet d'atterrissage. "C'est la première fois que des volets d'atterrissage poreux ont été testés dans cette configuration à grande vitesse", explique M. Jente. Jusqu'à présent, seules des configurations géométriques simplifiées ont été étudiées. Les prototypes de modèles 3D n'ont jamais été testés dans des conditions d'utilisation réalistes en soufflerie. Nous avons montré que des modèles complexes peuvent également être fabriqués à partir de ce type de "méta" matériaux, ce qui nous rapproche des applications industrielles.

...Face aux ondes lumineuses et sonores

Pour les chercheurs en aéroacoustique, il s'agit d'un succès décisif. Ils sont convaincus que les matériaux poreux ou "méta" joueront un rôle de plus en plus important, car ces matériaux produits artificiellement ont des propriétés physiques qui n'existent pas dans la nature, ce qui permet de nouveaux types d'applications. Par exemple, en fonction de la capacité, de la fonction ou de l'objectif de recherche requis, ils peuvent influencer les ondes lumineuses et sonores. Les deux instituts du DLR évaluent actuellement 400 gigaoctets de données microphoniques. Les résultats les aideront à développer des technologies permettant de réduire les niveaux de bruit des futurs avions. Les chercheurs ont passé plusieurs années à préparer les mesures en collaboration avec un grand nombre de partenaires du projet.