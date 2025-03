Le dernier des "Few" de la Bataille d'Angleterre est décédé

Un jeune pilote irlandais en pleine Bataille de France

Paddy Hemingway, l'un des rares personnages de l'histoire de l'aviation britannique et de la RAF (Royal Air Force), a joué un rôle crucial dans la défense du Royaume-Uni contre l'oppression nazie au cours de l'été 1940. Il y a 85 ans, un jeune pilote irlandais de la Royal Air Force, alors âgé de 19 ans, pilotait son Hurricane en pleine Bataille de France, assurant la couverture aérienne (mitraillages, patrouilles aériennes et autres combats aériens) du corps expéditionnaire britannique et des autres troupes alliées qui se repliaient sur les plages de Dunkerque face aux attaques écrasantes de la Blitzkrieg (littéralement guerre éclair) nazie.

Onze jours de cauchemar...

Lorsque l'invasion de la France a commencé en mai 1940, Paddy, pilote de l'escadron n° 85, s'est retrouvé engagé dans une lutte acharnée contre la Luftwaffe. En onze jours, l'escadron a abattu un total confirmé de 90 avions ennemis. Le 10 mai, Paddy détruit un He-111, le lendemain il abat un Do-17 mais son Hurricane est touché par des tirs anti-aériens et il doit faire un atterrissage forcé. Au fur et à mesure que les Allemands avançaient, il était clair que les aérodromes en France seraient envahis et les pilotes, avions et équipages restants se replièrent au Royaume-Uni.

... Avant la Bataille d'Angleterre

L'escadron n° 85, sous la direction d'un nouveau commandant, Peter Townsend (qui fit la une des tabloïds malgré lui par la suite pour avoir eu une idylle avec la princesse Margaret, sœur cadette de la reine Elisabeth II), devint l'un des escadrons de première ligne du 11e groupe (Fighter Command) en réponse aux attaques quotidiennes des avions nazis, ce qui sera connu sous le nom de « Bataille d'Angleterre ». Le journal de bord de Paddy relate, presque nonchalamment, les sorties quotidiennes que lui et les autres pilotes ont effectuées pour défendre le Royaume-Uni. En août 1940, au cours de combats acharnés, Paddy fut contraint à deux reprises de vomir son Hurricane, atterrissant en mer au large de la côte de l'Essex et dans des marécages l'autre fois.

Un rescapé chanceux

Vers la fin du mois d'octobre 1940, Paddy commença à souffrir de la fatigue des combats et de la perte de ses camarades. Il fut particulièrement affecté par la perte de son cher ami « Dickie » Lee en août 1940, et dira plus tard que son plus grand regret fut la perte d'amis. Le 1er juillet 1941, Paddy reçut la Distinguished Flying Cross (DFC) et en septembre de la même année, il fut cité à l'ordre du jour. Lors de son voyage à Londres pour recevoir sa DFC des mains du roi, le Bristol Blenheim qui était censé l'amener à Londres s'écrase au décollage, mais il parvint miraculeusement à sortir de l'épave sans blessures graves.

Quatre évacuations en vol

Ce ne fut pas la dernière de ses mésaventures liées à l'aviation. En 1941, alors qu'il servait dans l'escadron n° 85, basé à la RAF Hunsdon, à bord d'un chasseur de nuit Havoc, Paddy dut sauter d'une altitude de 600 pieds (soit 180 m) en raison d'une panne d'instrument par mauvais temps, se cassant la main en étant projeté sur l'empennage de l'appareil. Le parachute de Paddy ne s'était pas ouvert correctement. Mais à l'image des neuf vies des chats, il ne fut pas d'avantage blessé lorsque le parachute freina sa chute en s'accrochant aux branches d'un arbre. En 1945, servant au sein des forces aériennes alliées de la Méditerranée au sein de la 324e escadre, il est contraint de sauter une quatrième fois. Alors qu'il attaquait les forces ennemies près de Ravenne en avril 1945, son Spitfire a été touché à plusieurs reprises par des tirs antiaériens. Il sauta en parachute au-dessus du territoire ennemi et parvint à contacter des partisans italiens, qui l'aidèrent à rejoindre son escadron.

La modestie des héros

John Allman « Paddy » Hemingway fut ainsi le dernier pilote de la bataille de France et de la bataille d'Angleterre (le dernier des « The Few »). Il n'a jamais considéré son rôle dans la bataille d'Angleterre comme autre chose que le travail pour lequel il avait été formé. Il n'y a pas vu un moment historique dans l'histoire de la RAF ou du Royaume-Uni. Selon l'expression consacrée, « Blue skies, Sir ».