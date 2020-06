Le dernier Boeing 747 de Corsair a quitté la flotte

Plus de 100 000 heures de vol

SS 747. C'est le numéro de vol symbolique que portait le troisième et dernier Boeing 747-400 de Corsair qui a décollé le 15 juin en début d'après midi de l'aéroport d'Orly pour rejoindre la Grande-Bretagne et y être démantelé. La retraite anticipée des trois Boeing 747-400, a été impulsée par un nécessaire redimensionnement de flotte lié à la crise du transport aérien mondial. Initialement le dernier 747-400 devait quitter la flotte au mois d'avril 2021. L'arrivée des Boeing 747-400 chez Corsair remonte à 1990. Celui qui a décollé le 15 juin pour partir en retraite et arrivé dans la flotte de Corsair le 24 août 1992. Ce dernier part en retraite après avoir volé plus de 100 000 heures et avoir transporté plus de 7 mlliions de passagers. Il a aussi parcouru 80 millions de kilomètres, soit 200 fois la distance Terre-Lune ou 2000 fois le tour de la Terre. Pour le dernier vol de "TUI", les trois pilotes étaient Philippe Bonucci (Commandant de bord), Christian Clauzon (OPL, pour qui le vol était d'autant plus particulier qu'il a lui même effectué son dernier vol) et Christian Ravalli.

Une flotte tout Airbus

Avec le départ anticipé des trois Boeing 747-400, Corsair conserve donc une flotte qui à l'avenir sera tout Airbus. Pour l'instant, la compagnie conserve une flotte de quatre avions (3 Airbus A330-300 et 1 Airbus A330-200). Elle a aussi en commande 5 Airbus A330neo, dont la livraison, suite à la crise du transport aérien international a été décalée. Le premier de ces appareils devrait arriver en flotte en fin d'année.

Retrouvez tous les détails concernant le départ du troisième Boeing 747-400 de Corsair et un point sur la situation de la compagnie dans le prochain numéro d'Air&Cosmos 2693 du vendredi 19 juin.