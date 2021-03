Le dernier Airbus A380 a quitté Toulouse

MSN272, le der des der

"A Blagnac tes avions sont plus beaux" chantait Claude Nougaro. Celui-ci, notamment. Car c'est le dernier Airbus A380 qui a quitté les chaînes d'assemblage et Blagnac pour gagner Hambourg, ou il sera peint aux couleurs de la compagnie qui va l'exploiter, Emirates. MSN 272 est ainsi le dernier exemplaire du quadriréacteur entré dans la légende, derrière le chef d’œuvre supersonique de Lucien Servanty, Concorde.

Des progrès technologiques

Las, si l'A380 a connu des ventes supérieures à celles de Concorde (dont la majeure partie des commandes furent d'ailleurs annulées entre janvier et mars 1973) celles du géant à double pont ne furent pas pour autant un succès commercial. Mais à l'image de Concorde, l'A380 apporta plusieurs progrès technologiques. D'abord un circuit hydraulique double de 5000 psi tandis que jusqu'alors il était sur les autres appareils de 3000 psi sur circuit triple. Citons également le caisson de voilure en carbone qui sert de réservoir, le caisson monolithique de dérive (25 % de matériaux composites entrent dans la fabrication de l'appareil), l'emploi extensif du Glare, le soudage laser qui permit de se passer d'un nombre de rivets considérable et donc d'obtenir des gains de poids intéressants. Et que dire de sa voilure, dont l'envergure est l'une des plus grandes -elle n'est dépassée que par le gigantesque Antonov An-225- ou encore de son avionique, sans parler du confort offert aux passagers.

D'annulations en ralentissement puis en arrêt

Mis en service en 2007, environ quatre ans plus tard commencent les premières annulations de commandes au profit de biréacteurs ou de remplacements. D'annulations en ralentissement de cadences de production, l'arrêt du programme est annoncé par Tom Enders le 14 février 2019. Différentes raisons peuvent expliquer l'échec commercial, parmi lesquelles figurent entre-autres l'extension des normes Etops (Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards, règlement de l’OACI qui permet aux avions commerciaux biréacteurs d'utiliser des routes aériennes comportant des secteurs à plus d'une heure d'un aéroport de secours) qui favorisèrent les biréacteurs, le coût de production de l'A380 et le coût de l'appareil en exploitation.