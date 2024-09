Le déploiement Pégase toujours aussi rentable pour l'Armée de l'Air et de l'Espace

Un peu moins d'avions mais un programme encore plus ambitieux

Un peu moins d'avions -17 contre 19 en 2023-, mais un programme encore plus ambitieux, comportant deux projections vers l'Indo-Pacifique et une nouvelle série de premières : l'Armée de l'Air et de l'Espace a voulu encore passer un cran dans Pégase 2024, étendu sur plus de sept semaines (six en 2023). La masse était la signature de l'édition 2023, avec 10 Rafale, 5 Phénix et 4 Atlas : un an plus tard, l'Armée de l'Air et de l'Espace a dû adapter la voilure pour prendre en compte aussi les besoins liés à la protection des JO en France, alors que la masse était, elle, apportée par les partenaires européens.

Une marque européenne affirmée

Sept Rafale (trois de moins) ont finalement participé, avec cinq Phénix (inchangé) et cinq Atlas (un de plus). Ces derniers ont poursuivi dans leur versatilité et leur polyvalence, assurant des capacités de recherche et de sauvetage, notamment durant le transit le plus complexe entre l'Alaska et le Japon (sur la route vers l'Australie, étape suivante), mais aussi des aéro-largages, du ravitaillement en vol et des opérations depuis des terrains sommaires.

Terrain de jeu inhabituel en Alaska

Pégase 2024 avait une marque européenne affirmée, en emmenant aussi les deux autres pays du SCAF -Allemagne et Espagne- dans des cieux jusqu'alors non balayés par eux. Sur leur première étape, les appareils des trois pays ont pu bénéficier d'un terrain de jeu inhabituel en Alaska, permettant un meilleur niveau de réalisme. Même si seuls les Espagnols sont allés jusqu'à tirer des armes réelles. En douze jours, les Rafale ont généré 67 sorties avec deux raids où ils tenaient la position de chef de mission. Les Atlas ont assuré 11 sorties, et les Phénix, 10, alimentant 100 receveurs, dont des F-22 américains.

Les Britanniques ont pu de leur côté se projeter directement en Australie avec les Français, une façon d'illustrer le partenariat bilatéral de la common joint expeditionnary force (CJEF) pour lequel une capacité de commandement et de contrôle binationale avait été implantée au sein du centre air de planification et de contrôle des opérations (CAPCO) de Lyon. La formation comptait trois Rafale, 6 Typhoon, trois MRTT et quatre Atlas (deux types d'appareils en service dans les deux pays, et même en Australie pour le MRTT).

Raids de 80 aéronefs en Australie

L'Australie a offert aussi des étendues appréciables représentant les ¾ de la France pour dérouler des raids comportant jusqu'à 80 aéronefs. Les Européens ont aussi participé à l'exercice indien Tarang Shakti, amenant un niveau de participation internationale qui n'avait pas été généré depuis 1961.

L'emploi d'appareils communs a été une fois de plus porteur pour assurer des maintenances croisées, sur les A400M français, allemands et espagnols, mais aussi les ravitailleurs MRTT français et australiens. Un Rafale français en panne en Inde a aussi pu recevoir une pièce indienne, a signalé le général Thomas. Un des rares exemples de panne, et « aucune mission n'a été annulée pour raison technique » a assuré le commandant tactique de Pégase 2024. Un Phénix a aussi pour la première fois ravitaillé en vol un de ses cousins australiens.

Rafale, A400M et A330MRTT aux Philippines

Les Pégase comportent aussi une part évidente de diplomatie aérienne mêlée de soutien export (soutex). Pour la première fois, des Rafale avec un Phénix et un MRTT ont posé aux Philippines, un pays frontalement confronté aux ambitions chinoises, et qui cherche à s'équiper, à l'instar de ses voisins malais et indonésiens qui ont déjà opté pour des produits aériens et navals français. Plusieurs compétitions sont en cours dans la région et avec Pégase, l'armée de l'air et de l'espace aura aussi contribué à alimenter la manœuvre globale de l'équipe France.

Comme lors des précédents déploiements, l'outremer française n'a pas été oubliée, avec des escales à Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion.