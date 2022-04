Le démonstrateur de vol à échelle réduite a réalisé son premier vol

Le 30 mars 2022 s’est déroulé le vol inaugural d'une version réduite d'un avion monocouloir, appelé Scaled Flight Demonstrator (SFD). D’une envergure de 4 mètres, il sera utilisé pour tester et faire évoluer technologies perturbatrices qui permettront de réduire considérablement la consommation d'énergie. Outre la mise en place et la coordination de l'ensemble du processus de validation, l'Onera étudiera l'impact de la mise à l'échelle et définira les lois de transposition finales entre le véhicule à l'échelle et sa référence grandeur nature. [...] (1559 mots)