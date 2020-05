Le Dassault Flamant : pour quelques années encore.

"Un avion que nous faisons voler pour les autres"

Ce Dassault Flamant, vous le connaissez peut-être pour l’avoir vu, soit au Bourget, soit à La Ferté-Alais. En 2019, il a volé en patrouille avec un Rafale, un Mirage 2000, un Falcon 8X et Falcon 10. Il appartient à l’association 4A, l’Amicale des avions anciens d’Albert, dans la Somme où le bimoteur est basé. L’4A possède en fait trois avions, deux Dassault Flamant et un Nord 1101. Sur les deux Flamant, un seul est encore en état de vol, le MD 311 ou Flamant III possédant un nez vitré, immatriculé F-AZKT......Si le Flamant, à l’image du Rallye ou du J3, est un avion ancien, ses caractéristiques et performances sont supérieures aux leurs. « Quand on fait l’entretien soi-même, en termes d’exploitation, on réduit forcément le domaine de vol. Par exemple, je ménage volontairement les moteurs (utilisation d’une puissance réduite au décollage). Il y a le domaine de vol d’époque, mais que nous réduisons pour préserver l’avion (limitation à 1,8 G, au lieu des 2,3 G de l’époque) Nous essayons de montrer le Flamant comme si nous étions à la place d’un photographe à terre, ce sont d’ailleurs les photos qui mettent en valeur notre travail. C’est un avion que nous faisons voler pour les autres, d’ailleurs nous ne partons jamais avec des places vides », poursuit Claude Mercier, secrétaire de l'Association, pilote de ligne et ingénieur diplômé de l'Estaca.....

Les dimensions d'un Dassault Falcon 10

"Le Flamant est un gros avion. Avec ses 1 200 ch, il ne va qu’à 145 kts (268,5 km/h), mais il est très agréable à faire voler. Le Flamant permet d’emporter nos mécaniciens sur chaque meeting, ce sont presque les dimensions d’un Falcon 10 en vol ! Il y a beaucoup de place, généralement dès que nous sommes en vol, tout le monde veut gagner la bulle, qui offre une vue imprenable....." Les membres vont de l’ancien mécanicien militaire, qui a 85 ans, aux jeunes majeurs, des élèves mécaniciens de l’IAAG. « D’autres ne travaillent pas dans le milieu aéronautique, mais ils peuvent préparer les avions, chercher des partenaires... il y a du travail pour tout le monde. Le dernier à avoir rejoint l’association est un jeune Normand de 20 ans à peine,Hugo Courbez, pilote professionnel et déjà instructeur, récemment breveté de l’Epag-NG. »

Potentiel de vol

"Les coûts sont assez importants, l’avion consomme 200 litres d’essence aviation par heure et par moteur, ce qui représente déjà plus de 400 € par heure. S’ajoutent les pièces détachées, ce qui entraîne rapidement des dépenses conséquentes. « Tant que nous pouvons assurer l’entretien courant, nous le faisons, mais le jour où il faudra “ouvrir” les ailes, nous arrêterons, à moins de trouver un donateur tombé du ciel... Le potentiel de vol restant, à vingt heures de vol réalisées par an, est d’environ cinq à dix ans....

