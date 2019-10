Le Danemark vient renforcer l'opération Barkhane

Le 24 octobre, le Ministère de la Défense danois a annoncé que des moyens militaires seraient envoyés au Sahel, afin de renforcer l'opération Barkhane et la mission Minusma. C'est ainsi qu'à partir de mi-novembre, le Danemark déploiera un avion de transport C-130J et 65 militaires au profit de la mission de l'ONU, et ce pour une période de six mois.

Concernant l'opération française, le parlement a approuvé l'envoi de deux hélicoptères de transport EH-101 Merlin, une capacité cruciale pour Barkhane qui représente un théâtre d'opération très étendu. Ces voilures tournantes pourront également être mises à contribution dans le cadre de missions de reconnaissance. Par ailleurs, « 70 militaires qui en assureront la maintenance et la mise en oeuvre » seront également mobilisés, a précisé le Ministère des Armées.