Le Danemark renforce ses capacités militaires dans l'Arctique

Accord politique.

Le Danemark a annoncé le 11 février qu'un accord politique avait été conclu entre les différents groupes du pays afin de renforcer les capacitaires militaires en Arctique et en Atlantique Nord. Suite à une première décision, datant de 2019, et conférant 1,5 Md de couronnes danoises à la défense de la zone Arctique à l'horizon 2023, cet accord a permis de traduire sur le volet capacitaire les ambitions du Danemark.



Surveillance.

Il a ainsi été conclu qu'au regard des activités se déroulant dans la région Arctique, un suivi plus important était nécessaire. Le Danemark déploiera notamment des drones et des moyens de surveillance, tels que des radars, pour suivre les activités en cours. Des satellites d'observation devraient par ailleurs être employés. Une ambition qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'un dialogue rapproché avec les Etats-Unis et l'OTAN pour la maitrise de la zone Arctique, sujette à de nombreuses convoitises, notamment de la part de la Russie.

Ambition capacitaire.

Dans les faits, de nouveaux systèmes devraient ainsi être acquis et déployés dans la zone.