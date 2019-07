Le cubesat étudiant EntrySat déployé à 400 km

EntrySat est un projet développé depuis 2012 au sein de l’école d’ingénieurs toulousaine Isae-Supearo, dans le cadre du programme éducatif Janus (Jeunes en Apprentissage pour la réalisation de Nanosatellites au sein des Universités et des écoles de l’enseignement supérieur) du Cnes, avec le soutien de l’Onera et l’Université de Toulouse. Il a mobilisé plus de 90 étudiants.

La principale mission de ce cubesat 3U (3 unités) est inédite : elle consiste à se transformer en débris spatial, afin d’étudier la dégradation de sa structure à mesure de la diminution de son orbite, puis sa rentrée atmosphérique, grâce à ses capteurs de position, de pression, de température et de flux de chaleur. Auparavant, EntrySat servira à diverses expériences technologiques de communication avec le sol et de mesure des caractéristiques de l’atmosphère.

Six mois à un an de mission.

EntrySat avait rejoint l’ISS le 19 avril dernier, à l’aide du vaisseau-cargo Cygnus NG 11 de Northrop Grumman. Il doit être largué ce 3 juillet à l’aide du déployeur NanoRacks, installé dans le laboratoire japonais de la Station spatiale internationale (Kibo).

Le cubesat devra déployer ses antennes au bout de 30 minutes, et commencer à émettre un signal de bonne santé, via le réseau de satellites de la constellation Iridium Next, en parallèle de messages envoyés toutes les minutes en mode balise (WOD), grâce à ses antennes UHF.

Durant sa mission, qui doit durer entre 6 mois et un an, EntrySat sera suivi par la station sol du Centre Spatial Universitaire de Toulouse, avec le soutien de l’équipe Systèmes Spatiaux pour la Planétologie et ses Applications de l’Isae-Supaero.