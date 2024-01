Le cosmos en 2083 (9/11) : Des astronautes en hibernation ?

Pour survivre aux conditions climatiques extrêmes ou au manque de nourriture, certains mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens ont recours à une stratégie temporaire d’économie de leurs dépenses caloriques et de leurs besoins énergétiques. Ils plongent dans un état physiologique caractérisé par la réduction contrôlée de leur métabolisme, de leur température, de leurs principales fonctions vitales et de leurs activités.