Le cosmos en 2083 (6/11) : L’évolution du métier d’astronaute

Sur les questions de l’évolution du métier d’astronaute et les perspectives du tourisme spatial, nous avons interrogé Jean-François Clervoy, qui reste le seul astronaute français à avoir volé à trois reprises à bord de la navette spatiale (en novembre 1994, mai 1997 et décembre 1999). Il a présidé la société Novespace, et a ouvert les vols paraboliques « Air Zero G » au public.