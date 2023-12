Le cosmos en 2083 (4/11) : Des actions possibles sur le climat

De l’observation à l’action : chez Thales Alenia Space, de grandes infrastructures orbitales sont à l’étude, au service de l’environnement et d’un espace plus durable. Certaines, très ambitieuses, verront peut-être le jour avant 2060, comme nous l’expliquent Yves Durand, directeur des technologies, et Xavier Roser, responsable de la ligne de produits Science, Exploration, In-Orbit Servicing.