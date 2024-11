Le consortium français Certus vérifiera la conformité des drones aériens aux standards européens

Certus pour vérifier la conformité aux exigences du règlement européen 2019/945/UE

Le 13 novembre, sur le site d’Emitech Angoulême, a été officiellement lancé le consortium Certus, acronyme de CERTify Unmanned Systems (CERTifier les systèmes sans pilote), soutenu par le pôle de compétitivité Aerospace Valley et la région Nouvelle Aquitaine. Certus est la première offre d’essais en France pour la vérification de conformité des drones aériens aux standards européens. Cette initiative marque une avancée pour l'industrie des drones aériens en France, en visant à vérifier leur conformité aux exigences du règlement européen 2019/945/UE (qui définit entre autres les classes C5 et C6 de drones pouvant être exploités dans la catégorie spécifique visant les opérations à risque modéré (vol en vue directe dans des conditions différentes de la catégorie ouverte ou vol hors vue).et l’apposition du marquage de classe par les fabricants.

Emitech, C2RDn Cistème et Skydrone Robotics

Afin de structurer l’offre d’essais pour les drones aériens, Aerospace Valley, reconnu pour ses compétences dans ce domaine, a facilité le rapprochement entre plusieurs partenaires pour créer Certus, un consortium qui regroupe, un organisme de certification (Emitech Certification), un laboratoire d’essais (Emitech à Angoulême), un site d’essais en vol (C2RD acronyme de Centre Régional Ressource Drone), un bureau d’étude (Cistème, acronyme de Centre d’Ingénierie des Systèmes en Télécommunications, en Electromagnétisme et Electronique) et un fabricant de drones, en l’occurrence Skydrone Robotics. Emitech Certification, premier organisme notifié en France pour les drones aériens, est en effet le seul à pouvoir délivrer des certificats UE pour le marquage CE des drones. Le laboratoire d’essais d’Emitech à Angoulême apporte son expertise certifiée COFRAC pour les campagnes d’essais. Les campagnes d’essais en vol seront menées sur le site de C2RD à Magnac-Lavalette, en région Aquitaine. Cistème développe de son côté un banc de télémétrie pour mesurer les paramètres de vol, tandis que Skydrones Robotics apporte son expertise en scénarios de vol et drones.

Minimiser les risques associés à l’utilisation des drones aériens

La régulation et les normes mises en place au niveau européen visent à minimiser les risques associés à l’utilisation des drones aériens. Les essais réglementaires incluent des vérifications rigoureuses pour s’assurer que les drones ne survolent pas de zones interdites, qu’ils respectent les couloirs aériens et gèrent correctement les défaillances électriques, mécaniques et énergétiques. Chaque drone doit être identifiable et traçable, permettant ainsi une intervention rapide en cas de non-conformité.

Vers une solution opérationnelle

De multiples réunions ont déjà été réalisées pour fixer les cahiers des charges et définir les protocoles d’essais pour assurer une conformité totale aux normes et aux exigences du règlement Drone. Une 1ere campagne d’essais en vol vient de s’achever. L’objectif est de proposer au second semestre 2024 une solution complète opérationnelle. Certus est piloté par le Groupe Emitech et est ouvert à tous les fabricants de drones, qu’ils soient français ou internationaux.