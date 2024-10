Le CNES utilise de manière innovante les imprimantes 3D INTAMSYS pour l'assemblage de satellites

Le CNES , Centre national d'études spatiales, est l'agence spatiale française, un organisme gouvernemental fondé en 1961. Il mène des recherches, conçoit et exploite des missions

spatiales et promeut le développement des technologies spatiales en Europe et à l'international.

L’organisation utilise depuis de nombreuses années l’impression 3D ainsi que des techniques innovantes de fabrication additive lors des phases d’assemblage des satellites.

Le département Réalisation et Intégration (RI) du CNES est spécialisé dans l'assemblage et les tests des satellites, ainsi que dans le développement d'outils et de moyens facilitant

l'assemblage et les tests dans les salles blanches du CNES avant lancement (ex : cadres d'intégration, chariot polyvalent, dispositif de levage, etc.). Ces salles blanches maintiennent

des conditions précises pour assurer un environnement stable aux composants des satellites.

Pour réaliser ces outils et moyens tels que cadres d'intégration, chariots multi-usages, l'utilisation de la méthode d'impression 3D FFF avec des matériaux polymères innovants est

de plus en plus utilisée au CNES. Initialement doté d'une imprimante mono-matériau en 2014, le laboratoire de fabrication additive du CNES a rapidement évolué en raison du

nombre et de la complexité des pièces à réaliser. https://www.youtube.com/watch?v=k1O9mR3QAHU

Adoption des imprimantes 3D INTAMSYS au CNES FUNMAT PRO 610HT est la première imprimante 3D INTAMSYS à avoir été intégrée aux études spatiales du CNES. Suite à l'expérience

positive de l'entreprise avec cette imprimante, FUNMAT PRO 410 a récemment été ajoutée à la gamme actuelle d'imprimantes du même laboratoire.

"La simplicité d'utilisation et la qualité d'impression exceptionnelles des imprimantes 3D INTAMSYS ont grandement contribué à améliorer notre flux de travail en répondant

parfaitement à nos défis. Nous pouvons désormais utiliser toute la gamme de matériaux INTAMSYS grâce à une fonctionnalité « cliquer et imprimer ». De plus, CADvision, partenaire

d'INTAMSYS, est très réactif et offre un excellent support local, permettant le développement conjoint d'améliorations à la fois de la machine et du logiciel, améliorant encore l'efficacité et

le flux de travail."

Théodore Froissart

Responsable intégration mécanique, Centre national d'études spatiales

Avant d’intégrer la fabrication additive, le CNES était confronté à plusieurs défis avec les méthodes de fabrication traditionnelles, notamment pour qualifier les matériaux destinés aux

salles blanches et aux tests des satellites. De plus, les longs cycles de conception et de fabrication nécessaires à la production d’un outil impactaient l’efficacité. Aujourd’hui, grâce à

l’impression 3D, le CNES rationalise ce processus en une seule journée, ce qui permet un prototypage et des itérations de conception rapides, ce qui facilite le processus de test et

d’assemblage des satellites.