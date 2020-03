Le Cessna SkyCourier aux essais moteurs

2 turbopropulseurs PT6A-65SC

Cessna a annoncé avoir terminé les premiers essais moteurs au sol sur le prototype du Cessna SkyCourier avec les turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC. Ces essais de moteurs au sol ont permis de vérifier la fonctionnalité du système de carburant et des moteurs, ainsi que l’interface avec l’avionique et les systèmes électriques.

Vers le premier vol

« Les essais moteurs réussis sont une étape cruciale vers la maturité de l’avion et de ses systèmes alors que nous nous préparons pour le premier vol », a déclaré Chris Hearne, vice-président principal, Programmes et ingénierie. Le programme Cessna SkyCourier continue d’avancer avec l’assemblage du prototype et cinq autres appareils d’essais en vol et au sol. La queue a été raccordée au fuselage au début février 2020. L’alimentation électrique du système avion a été allumée en janvier, la mise en croix a été réalisée en décembre 2019.

2,7 t de charge utile

Le Cessna SkyCourier sera offert dans diverses configurations, y compris celle de fret avec une charge utile de 6 000 livres (2,7t), une version passagers de 19 places ou une combinaison mixte passagers/fret, le tout basé sur la plate-forme commune. Le Cessna SkyCourier offrira selon son constructeur une combinaison de performances robustes et de faibles coûts d’exploitation. Le Cessna SkyCourier utilisera la suite avionique Garmin G1000 NXi et offrira des points forts tels qu’une vitesse de croisière maximale de 200 kts (370 km/h) et une autonomie maximale de 900 nautiques (1 666 km). Les variantes de fret et de passagers du Cessna SkyCourier offriront un système d'avitaillement à un seul point et sous pression pour permettre des rotations plus rapides.