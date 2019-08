Le Centre aérospatial allemand DLR s'associe à Drone Rescue Systems pour réaliser le projet FALCon

En mars cette année, le Centre aérospatial allemand DLR a lancé le projet FALCon (Formation flight for in-Air Launcher 1st stage Capturing demonstration). Le FALCon doit permettre de réaliser des transports par satellite économiques et respectueux de l'environnement. Pour mener à bien ce projet, le DLR souhaite se concentrer sur un retour efficace des étages de fusées vers le site de lancement. C'est ici qu'intervient Drone Rescue Systems GmbH. En effet, le fabricant de systèmes de sécurité avec parachute va mettre à contribution son experience pour permettre la capture en vol des étages à l'aide d’un système de transport aérien également appelé « récupérateur de fusée ». « La capture et le remorquage des étages d'un lanceur en vol, permettant un atterrissage sûr et autonome, est un sujet particulièrement intéressant pour nous en tant que fabricant de systèmes de sécurité avec parachute », commente Andreas Ploier, DG de Drone Rescue Systems GmbH. Les étages de fusées seront capturés au-dessus de la mer et ramenés à proximité du site de lancement où ils pourront atterrir de manière autonome.

Le projet FALCon s'étend sur trois ans jusqu’en février 2022. Pendant cette période, Drone Rescue Systems collaborera avec cinq autres membres internationaux du projet du DLR, à savoir Embention, Soft2tec, l’Institut Von Karman, l’Institut de Mécanique - BAS et Astos Solutions Romania. Certaines expériences de vol initiales ont déjà été réalisées avec des drones dans le cadre du projet de recherche.