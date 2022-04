Le Cassio 1 va dépasser les 10 000 km parcourus

10 000 km de vol

Le banc d'essai Cassio 1 de VoltAero, équipé de l'unité de propulsion hybride électrique-parallèle propriétaire de la société, dépassera la distance totale de vol de 10 000 kilomètres lors de la prochaine participation de cet avion au salon de l'aviation générale AERO Friedrichshafen en Allemagne. Le Cassio 1 - qui est équipé de la version pleine puissance, soit l'unité de propulsion électrique hybride parallèle de 600 kilowatts de VoltAero pour la famille d'avions Cassio en cours de développement - a quitté aujourd'hui le siège de la société à Royan-Médis, sur la côte atlantique française, pour un voyage aller-retour de 1 650 kilomètres à travers l'Europe jusqu'à Friedrichshafen, où le démonstrateur sera exposé pendant les quatre jours de ce salon qui débutera le 27 avril (stand d'exposition : A7-101).

Validations approfondies

Depuis que VoltAero a commencé les vols avec l'unité de propulsion en 2020, Cassio 1 a parcouru plus de 8 500 kilomètres sur des routes en Europe et au Royaume-Uni, ce qui a permis de réduire les risques pour la certification de navigabilité sur les avions Cassio de production. Au cours de ces validations approfondies, Cassio 1 a effectué des vols régionaux typiques de court et moyen-courriers qui seront desservis par la gamme d'avions Cassio de quatre à douze places de VoltAero. Opérant dans une gamme complète de conditions météorologiques, Cassio 1 a ainsi visité plusieurs aéroports locaux et régionaux.

Prolongateur d'autonomie

Avec le groupe motopropulseur électrique-hybride exclusif de VoltAero installé en position arrière, l'avion Cassio utilisera les moteurs électriques du système de propulsion pour une alimentation tout électrique pendant le roulage, le décollage, le vol primaire et l'atterrissage. L'élément hybride (avec un moteur à combustion interne) entre en jeu comme prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de sauvegarde en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable fonctionnalité à sécurité intégrée. VoltAero positionne la famille Cassio pour les vols commerciaux, les compagnies de taxi aérien/affrètement, les propriétaires privés, ainsi que pour les services de catégorie utilitaire pour les applications de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (MEDEVAC).

Trois versions

Les Cassio de série seront construits en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et de communalité. Le premier à être certifié sera le Cassio 330, avec quatre/cinq sièges et propulsé par un module de puissance électrique-hybride de 330 kilowatts. Le Cassio 480 de six places aura une puissance de propulsion électrique-hybride de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600 sera dimensionné pour une capacité de 10/12 places avec une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts.

Le Cassio 330 assemblé d'ici la fin de cette année

VoltAero assemblera le prototype du Cassio 330 avant la fin de l'année, tandis que l'avion de série sera produit dans une installation d'assemblage final spécialement conçue à cet effet sur l'aéroport de Rochefort, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en France. La pose de la première pierre du site industriel est prévue pour l'été 2022.