Le C919 se dirige vers ses essais temps froid

Le C919 aux essais en conditions givrantes naturelles

Comac va effectuer un pas de plus vers la certification de son nouvel avion C919, par le biais de la réalisation des essais temps froid -conditions givrantes naturelles-, lesquels seront effectués par l’International Test Pilots School (ITPS) de l’aéroport international de London (CYXU), dans l'Ontario, au Canada. Les essais sont censés débuter en mars 2021, mais du fait de la pandémie actuelle, ils pourraient potentiellement être reportés à l'automne 2021.

L'ITPS fournira un pilote d'essai et des météorologues

L’ITPS fournit des services logistiques ainsi qu’un pilote d’essai et des météorologues en soutien aux essais entrepris par Comac. La campagne de tests est prévue pour débuter en mars 2021, mais pourrait glisser jusqu’à l’automne 2021 selon covid-19 et d’autres facteurs. L’ITPS a une relation de longue date avec Comac fournissant une expertise et une formation de pilote d’essai pour le projet C-919.

