Le Burkina Faso s’enfonce dans la crise

Les 2/3 du territoire hors de contrôle

Signe que la grogne montait dans les rangs de l’armée, une première alerte prise très au sérieux dans la région a eu lieu mi-janvier, lorsque 8 officiers dont le Lieutenant-Colonel Zoungrana, chef du 12ème régiment d’infanterie commando en charge du CT, ont été arrêtés, soupçonnés de « complot et de déstabilisation ». Quelques jours plus tard, Ouagadougou s’est réveillée au son du crépitement des armes automatiques. Les mutins ont pris ce dimanche matin les principaux points stratégiques de la ville, dont la caserne Sangoulé Lamizana, à la sortie ouest de la capitale, le camps Baba Sy au sud, et la base aérienne proche de l’aéroport. Il faut noter que dans un premier temps les militaires réclamaient avant tout « des moyens adaptés dans la lutte contre les groupes djihadistes et le remplacement des chefs de l’armée ». Il faut rappeler à ce sujet que la presse fait régulièrement ses gros titres sur les dysfonctionnements de l’administration, le sentiment d’abandon des blessés de guerre et de leurs familles, ou encore les détournements supposés, liés à de gros contrats d’armement comme celui de cinq hélicoptères civils « Ecureuil » B3 livrés en juin 2020, par un intermédiaire bien connu au Burkina Faso, mais jamais équipés d’armement comme le réclamait pourtant l’Etat- major. Ce lundi 24 janvier, le président Roch Marc Christian Kaboré est finalement arrêté par des militaires putschistes qui ont annoncé la fondation du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration du pays. Dans un communiqué signé par le chef du MPSR le Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, la junte annonçait ce lundi « le respect des engagements internationaux du Burkina Faso et la mise en place d’un calendrier de retour à l’ordre constitutionnel ». Les militaires ont enfin annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays et la mise en place d’un couvre-feu de 21 heures à 5 heure du matin.