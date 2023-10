Le Bureau français des e-fuels dévoile sa feuille de route

Quelques mois après avoir annoncé sa création et celle de l'Observatoire français des e-fuels, le Bureau des e-fuels vient d'annoncer sa feuille de route pour promouvoir en France la fabrication des carburants de synthèse, une voie très prometteuse pour assurer la décarbonation du transport aérien, entre autres modes de transport.

"Les e-fuels s'affirment depuis quelques années comme l'une des alternatives majeures aux carburants fossiles pour l'industrie et les transports aérien et maritime", expliquent les représentants du Bureau. Ce nouvel organisme se propose : d'apporter éclairages et soutien aux politiques publiques visant à promouvoir les e-fuels pour décarboner l'industrie et le transport lourd, de le faire connaître au grand public comme une solution pour les usages les plus difficiles à décarboner, de favoriser l'émergence d'un savoir-faire et de leader du secteur pour participer à la réindustrialisation de l'économie.

Fournir des solutions aux secteurs dont la décarbonation est complexe

Pour cela, tous les leviers doivent être actionnés pour en les priorisant. "Il s’agit d’abord de favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique. Ensuite d’électrifier les usages pour tous les secteurs qui le permettent, dont la mobilité légère, le tertiaire et le résidentiel. Enfin, il convient de fournir des solutions aux secteurs qui ne peuvent pas être décarbonés sans de nouvelles molécules, telles que les biocarburants et les carburants de synthèse aussi appelés « e-fuels ». C’est en particulier le cas pour la mobilité lourde (aérien et maritime) en raison de la puissance énergétique qui leur est nécessaire, et pour certaines industries chimiques qui exploitent ces intrants", explique le Bureau des e-fuels.

Rappelons que les e-fuels sont des molécules produites en combinant de l’hydrogène bas-carbone (issu de l’électrolyse de l’eau) avec du dioxyde de carbone capturé dans les activités industrielles ou biogéniques. Il s’agit de stocker chimiquement une électricité bas-carbone (nucléaire ou renouvelable) dans des molécules identiques aux carburants conventionnels provenant de ressources fossiles (ammoniac, méthanol ou kérosène). En fonction de leur approvisionnement électrique et en carbone, les analyses en cycle de vies démontrent que les e-fuels permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70% à 95% par rapport aux références fossiles.

Les avantages compétitifs de la France

Le Bureau rappelle que la France est très bien placée pour pousser la production de carburants de synthèse et qu'elle bénéficie de trois avantages compétitifs pour se placer à l'avant-garde de cette nouvelle filière : la production d’une électricité nucléaire en base, tout au long de l’année, qui est parfaitement adaptée aux besoins des électrolyseurs actuellement disponibles, complétée par une électricité d’origine renouvelable en croissance (éolien, solaire photovoltaïque notamment), l’existence sur notre territoire de grandes plateformes industrielles intégrées, capables de fournir les services, les équipements et les compétences nécessaires, la dynamique des filières aéronautique, maritime et chimique bénéficiant d’acteurs engagés dans la décarbonation de leurs activités à l’image d’Air France-KLM, CMA-CGM, Airbus, Safran, Dassault et ARKEMA.

"Le coût de production des e-fuels réside principalement dans l'alimentation électrique des électrolyseurs représentant entre 50 et 75% du coût final", explique le Bureau. "L'Etat aura donc un rôle très important à jouer, sous réserves des modalités permises par la réforme européenne du marché de l'électricité, avec deux phases : la première, s’assurer qu’une partie de la production d’électricité bas carbone nationale puisse être allouée aux projets d’e-fuels pour permettre l’émergence d’une filière stratégique qui satisfera les engagements de la France à l’échelon européen d’ici 2035 (besoin estimé entre 15 et 20 TWh) ; la seconde, lancer le développement massif de moyens additionnels de production d’électricité bas-carbone, nucléaire et renouvelables, afin d’accompagner après 2035 l’accroissement des besoins liés à la décarbonation de l’économie dont l’aviation et le maritime".