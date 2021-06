Le bras de la Station spatiale internationale perforé

Impact à plusieurs kilomètres/seconde

A l’occasion d’une séance d’inspection du bras télémanipulateur canadien de la Station spatiale internationale, Canadarm2, les opérateurs au sol ont découvert le 12 mai un trou béant dans la couverture thermique.

Ce trou, que l’on distingue parfaitement sur l’image présentée ci-dessus, a été provoqué par un débris spatial ou une micrométéorite, que l’ISS a pu croiser lors de sa course permanente autour de la Terre, à une altitude d’environ 420 km et à la vertigineuse vitesse de… 8 kilomètres par seconde.

« Strike chanceux »

Les responsables de l’Agence spatiale canadienne (CSA) et de la Nasa ont repris l’expression du bowling « lucky strike » (strike chanceux) pour qualifier l’incident, étant donné la taille du bras, qui mesure 17,6 m de long pour un diamètre de 35 cm.

Heureusement, l’impact ne semble pas avoir de conséquence sur le fonctionnement du Canadarm, ni sur ses opérations programmées à court terme.

Besoin criant de régulation

Les alertes et les manœuvres d’évitement sont de plus en plus fréquentes sur l’orbite basse terrestre, posant de plus en plus urgemment la question de la surveillance de l’espace, de la régulation de l’orbite ou du besoin de missions de « nettoyage » orbital, tel que le projet suisse ClearSpace.

Ces problématiques sont d’autant d’actualité que de nombreux projets de mégaconstellations laissent présager une probable saturation de l’orbite basse et des fréquences à court terme, avec un risque de monopolisation de certains acteurs profitant du fait accompli, tel SpaceX et son réseau Starlink.