Le Bourget 2023 : Vers l’avion vert en 2050.

Objectif 2050

Objectif 2050, c’est la date butoir pour une aviation décarbonée, sans émissions. A l’échelle humaine, c’est à la fois beaucoup et peu, peu dans le sens des progrès technologiques, bouleversements et changements en matière de conception aéronautique, qu’il s’agisse d’aérodynamique, de construction ou encore de motorisation. Et c’est sans