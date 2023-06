Le Bourget 2023 : un filet de sécurité au-dessus du Salon

Un AWACS mobilisé pour le Salon du Bourget

C’est le plus gros avion qui sera engagé dans le dispositif particulier de sûreté aérienne du Bourget : un AWACS de la 36e escadre de détection et de contrôle aérien d'Avord sera sur le pont, mais bien hors de la vue des participants, pour renforcer encore la vision des autorités sur l’activité aérienne. L’appareil sera engagé pour l’inauguration et sur les trois journées avec du public (vendredi, samedi et dimanche). Un nombre non dévoilé de Rafale, de PC-21 (les dispositifs particuliers de sûreté aérienne sont les seules missions opérationnelles de ces avions d’entraînement non armés) et des hélicoptères Fennec en charge des mesures actives de sûreté aérienne (MASA) seront aussi placés en alerte en vol dans les créneaux les plus sensibles du salon, et en alerte au sol dans les périodes jugées plus calmes.

Une base aérienne projetée de 400 aviateurs

La mobilisation de ces trois effecteurs différents correspond aux gammes de vitesse des aéronefs à intercepter, tout en couvrant des situations variées (pouvant aller jusqu’à l’ouverture du feu) puisque certains prendront l’alerte directement sur place. Ce sera le cas aussi pour les systèmes sol-air Crotale-NG et Mamba, des habitués des DPSA : leurs propres radars ajouteront encore à la couverture radar renforcée par ailleurs avec des guets à vue. Comme à chaque Bourget, l’Armée de l’Air et de l’Espace va aussi créer pour quelques jours une base aérienne projetée de 400 aviateurs représentant les personnels mobilisés par le DPSA et son soutien, en termes de systèmes d’information et de communications, une part non négligeable, mais aussi de protection défense des moyens du minarm, de pompiers de l'air et des équipes de lutte antidrones.

Capacités de brouillage anti-drones

Ce volet est un des gros morceaux désormais de tous les DPSA, et encore plus au Bourget puisque le drone d’un passionné, d’un activiste ou d’un terroriste pourraient venir impacter ou troubler les démonstrations aériennes, ou la visite d’une délégation sensible, avec des effets immédiats. Là aussi, l’Armée de l’Air et de l’Espace sort l’artillerie lourde, avec son système Basalt, déployé lors de précédents DPSA (notamment lors de 14 juillet à Paris) ainsi qu’au Sahel. Ce système de commandement et de contrôle dispose de capteurs radar et optronique, ainsi que de brouilleurs qui peuvent agir directement sur une menace à portée, ou permettre d’orienter les équipes de brouilleurs portables déployées sur toute la surface du salon. La gendarmerie, pionnière dans le domaine antidrone au ministère de l’Intérieur, prêtera également main forte avec les capacités de détection et de brouillage qu’elle met en place lors de grands évènements (Tour de France par exemple) et des déplacements d’autorités gouvernementales. Des systèmes Aeroscope, réputés voir la quasi-totalité des microdrones de la gamme commerciale seront aussi positionnés sur place.

Répétition de plus dans la perspective des Jeux Olympiques

Ce Bourget est aussi une répétition de plus dans la perspective des Jeux Olympiques, d’une durée bien plus longue et comportant pas moins de 42 sites ! « Tous seront couverts avec de simples fusils brouilleurs jusqu’aux systèmes les plus perfectionnés » pour les plus sensibles, a souligné le général Etienne Faury, en charge de la posture permanente de sûreté au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA). Globalement, les JO (26 juillet-11 août 2024) disposeront donc d’un effort sans commune mesure : « nous déploierons entre 5 et 10 fois ce qu’on met sur le Bourget » a estimé la même source. Ce qui illustre bien le caractère stratégique de cette opération pour les aviateurs dont les DPSA sont toujours restés étanches depuis qu’ils ont été mis en place, à partir des JO d'hiver d’Albertville en 1992.