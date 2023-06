Le Bourget 2023 : Safran crée 4 lignes de production pour ses moteurs électriques

Quatre lignes automatisées de production

Début 2025, Safran Electrical & Power ouvrira quatre lignes pour automatiser la fabrication de ses moteurs électriques : deux à Niort (Centre-Ouest de la France), sur le centre d’excellence en systèmes électriques du Groupe, qui bénéficie de moyens d’essais extrêmement performants ; et deux à Pitstone (Grande-Bretagne), sur le centre d’excellence en machines tournantes. Le site de Pitstone accueillera les lignes de fabrication automatique de rotors et stators, les machines tournantes au cœur des moteurs, tandis que le site de Niort assurera la production automatique de l’électronique de puissance et l’assemblage final des moteurs.

1 000 moteurs par an à partir de 2026

Chaque ligne automatisée comprendra huit stations de travail capables de réaliser différentes opérations de vissage, collage et presse, en simultané. Ces stations modulaires – chacune étant à la fois autonome et connectée à la ligne – pourront s’adapter aux éventuelles modifications du produit. Pour la création de ces lignes, Safran Electrical & Power s’appuie sur de solides partenaires : à Niort, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) investit à hauteur de 50% et le spécialiste en machines spéciales Baron développe les lignes automatisées et les stations de travail ; tandis qu’à Pitstone, l’Aerospace Technology Institute (ATI) investit à hauteur de 50% et le groupe Adelphi fournira les lignes et les stations de travail. Deux universités anglaises – l’Université de Warwick et l’Université de Nottingham Trent – apportent également leur expertise dans la mise en œuvre de méthodes de co-engineering.

ENGINeUS choisit par VoltAero, Aura Aero, Bye Aerospace,....

Cinq constructeurs aéronautiques et startups – VoltAero, Aura Aero, Bye Aerospace, Diamond Aircraft et CAE – ont déjà sélectionné les moteurs électriques ENGINeUS pour équiper leurs aéronefs 100% électriques ou hybrides. Ces moteurs s’adressent à tous les segments de marché, depuis les taxis aériens ou avions d’entrainement, à la navette courte distance ou l’avion régional, jusqu’à l’hybridation des futures générations de moteurs pour les avions commerciaux. Safran Electrical & Power a récemment obtenu l’agrément « Organisme de conception » ou Design Organisation Approval délivré par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) pour son moteur électrique ENGINeUS, et réalise actuellement les essais finaux en vue d’une certification début 2024.