Le Bourget 2023 : SAAB dévoile un nouveau radar de contrôle de vol pour les armées

La solution de radar de contrôle de vol r-TWR développée par SAAB est à l’origine une technologie employée dans le domaine civil, au sein duquel elle se décline en différentes versions. Pour réussir à développer ce modèle, SAAB a compressé un réseau d’infrastructures complexe dans une solution mobile répondant aux besoins d’immédiateté et de flexibilité des armées.

Au cours du troisième jour du salon du Bourget 2023, le constructeur Suédois SAAB a fait la présentation d'un nouveau format de radar de contrôle aérien déployable et mobile adapté aux besoins des armées. Cette technologie a été développée de exclusivement avec des fonds provenant de SAAB, une manière pour l'entreprise de réduire les délais dans l'avancement du projet. Celui que l'on nomme le r-TWR Deployable a été présenté vendredi dernier pour la première fois en Finlande. C'est, par ailleurs, dans ce même pays qu'il a réalisé l'ensemble de ses phases de tests au sein des infrastructures de Conlog Oy, principal intégrateur de systèmes de défense finlandais et partenaire de SAAB sur le programme.

Un radar mobile déployable en une seulement heure

Le r-TWR peut être facilement transportable et installé, et ce depuis n'importe quel terrain, que ce soit en forêt, sur une base militaire ou encore depuis une piste d’aéroport. Ce dernier se déploie en seulement 1 heure et grâce à l’aide de 3 techniciens. Côté transport, il peut être acheminé depuis un camion poid-lourd, par rails ou encore depuis un avion de transport comme le C-130 Hercules.

Le r-TWR se décline en deux modules différents, le premier comprenant un mât d’une hauteur de 30 mètres et qui ressemble à un grand pylône de l’extérieur. Il comprend un projecteur de signaux lumineux (SLG ou Signal Light Gun) habituellement utilisé pour le contrôle du trafic aérien pour diriger les avions si les communications radio sont interrompues au sol. Le mât en question est bardé de différentes sortes de caméras se voit être accompagné d’un système de stabilisation, et d’un mât radio pour les communications.

L’autre module est un ensemble de conteneurs déposés au sol et offrant une surface de 35 mètres carrés regroupant le personnel qualifié ainsi que des applications digitales du r-TWR.