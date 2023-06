Le Bourget 2023 : Nimesis décolle dans les actionneurs

Savoir-faire acquis dans les alliages à mémoire de forme

Quinze ans après sa création dans la banlieue messine, Nimesis connait un développement accéléré dans le domaine spatial. Représentant les trois quarts de son activité (1,6 M€ de chiffre d’affaires, 20 personnes), ce secteur est, en effet, en plein développement en prolongement des perspectives offertes, notamment, dans le cadre du New Space. À partir d’un savoir-faire acquis dans les alliages à mémoire de forme, Nimesis capitalise à présent sur les actionneurs destinés à équiper les satellites, les lanceurs et les rovers. La PME développe actuellement une gamme de six à sept actionneurs appelés à être tous qualifiés d’ici à 2025.

Le spatial : un marché d’importance

Répondant au nom de Triggy, le premier est destiné au déploiement et à la libération d’organes embarqués sur les satellites. Il est qualifié depuis fin 2022. Dénommé Gripper, le second sera, à son tour, qualifié en septembre 2023. Il sera plus rapide en temps d’activation (30 secondes). En cours de conception, le troisième présentera, pour sa part, la particularité d’être ultra rapide (100 millisecondes). Cet actionneur Lara est développé conjointement avec la société toulousaine Comat, spécialisée dans les mécanismes spatiaux.

Le marché adressé par ces actionneurs est très important en ce sens que chaque engin spatial, tout au moins pour les plus petits d’entre eux, en comportent de dix à cent. Ils interviennent pour trois fonctions essentielles : la libération, le déploiement et le démantèlement. Grâce à la mise en place récente d’une ligne de fabrication à Mécleuves, 200 Triggy ont d’ores et déjà été livrés. Cette capacité de production sera portée à plusieurs milliers d’exemplaires par an d’ici cinq ans. À ce stade, le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait être supérieur à 9 M€ par an.

Première en Europe

En attendant, Nimesis se prépare à réaliser une seconde levée de fonds d’un montant de 2,5 M€. « Elle permettra de financer le développement de futurs actionneurs de complément de gamme et l’installation des équipements de fabrication additive. Opérationnels d’ici 18 à 24 mois, ces nouveaux équipements constitueront une première en Europe dans le domaine des alliages à mémoire de forme du secteur spatial. Nous serons, ainsi, en mesure de diminuer l’encombrement et la masse de l’objet, ses composants intégrant également de la multifonctionnalité. Un projet réalisé pour le compte d’un grand équipementier prévoit, dès maintenant, de réaliser des actionneurs dont la longueur sera divisée par deux et la masse par trois », explique Alain Hautcoeur, président de Nimesis.

De MMX à Paloma

S’étant fait connaître dans le cadre du programme MMX pour lequel elle a livré dès fin 2022 les actionneurs du rover d’exploration des satellites de la planète Mars, Nimesis est, parallèlement, intégrée dans un projet Cleansky financé par la Commission Européenne pour le secteur de l’aéronautique civile. Dénommé Paloma, ce projet vise pour l’entreprise lorraine à développer un actionneur passif pour les moteurs d’avions. Les gains de consommation en résultant devraient être à un chiffre.