Le Bourget 2023 : Le turboréacteur a encore de beaux jours devant lui

La motorisation électrique est encore loin d’être pleinement opérationnelle, ce qui explique pourquoi le segment hybride électrique est celui qui est pour le moment le plus prometteur. Mais en termes de motorisation à destination des longs courriers, le turboréacteur est encore roi et le restera pour un long moment encore. Si le SAF remplacera le carburéacteur classique, ce n’est qu’une première étape. La machine électrique viendra compléter et même remplacer le turboréacteur et/ou le turbopropulseur sur certaines phases de vol.