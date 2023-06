Le Bourget 2023 : La filière aéro conserve une attractivité qui commence à s'effriter

Un sondage accessible aux lecteurs du site internet

Air & Cosmos a réalisé un sondage accessible aux lecteurs de son site internet. Près de 400 d'entre eux ont répondu à notre questionnaire dont l'intitulé général était : l'industrie aéronautique et spatiale a-t-elle perdu son attractivité ? Les réponses apportées permettent d'indiquer que la filière conserve une forte attractivité mais celle-ci commence à s'effriter sur la question des rémunérations, notamment chez les salariés, et surtout sur le long terme face aux conséquences de la question environnementale. Une problématique qui touche cette fois tous les profils.

Le panel de réponses à notre sondage réalisé au mois d'avril dernier comprend une très forte proportion d'étudiants suivant un cursus aéronautique, soit au sein d'une école d'ingénieurs, soit au sein d'une université. Certains d'entre eux sont encore en classe préparatoire. Les étudiants représentent en effet 57,3 % du total des près de 400 réponses, suivis par les salariés de la filière aérospatiale (22,3 %) et un mixte composé de salariés hors secteur et de personnes à la recherche d'un emploi (17,2 %). Le restant est constitué d'anciens actifs du secteur.

Chez les salariés de la filière, la part de ceux qui travaillent pour un groupe international, ces cinq grands que sont Airbus, Dassault, MBDA, Safran, Thales et certaines ETI ; est aussi prépondérante puisqu'ils représentent 79,8 % du total des réponses. La proportion des PME est de 8,3 %. Tous ces différents profils ont un point en commun : à leurs yeux, la filière aérospatiale française conserve une forte attractivité. Pour l'ensemble des participants à notre sondage, hors anciens actifs de la filière, le niveau d'attractivité est en effet jugé élevé (53,7 %) ou très élevé (28,2 %).

Des étudiants toujours enthousiastes

Ce bon résultat global doit beaucoup aux répondants étudiants (cf. graphes page suivante) car ils sont largement majoritaires dans notre panel et cela est logique et cohérent au regard des formations choisies. « De nombreuses innovations et un potentiel énorme», commente l'un d'entre eux. « De nombreuses opportunités d'emploi et secteur pointu », ajoute un autre tandis qu'un troisième souligne qu'il s'agit d'une « industrie à la pointe de la technologie, cela fait rêver... ». « Les innovations à venir et la croissance du secteur rendent le milieu attractif », confirme un quatrième.

Une attractivité que l'on retrouve, avec un peu plus de recul, chez les salariés hors secteur et les personnes à la recherche d'un emploi : «une industrie historique, dynamique et hyper-technique », « métier technique, pointu, avec possibilité de développer des technologies intéressantes et qui fait rêver » ou encore « secteur innovant à l'écoute ayant pris la mesure des enjeux d'aujourd'hui comme de demain permettant ainsi aux professionnels de se projeter à long terme dans cette filière ».

« C’est un secteur très porteur en quête d’emploi, d’innovation et d’investissement, surtout en France. Le contexte géopolitique incite également les pouvoirs publics à soutenir cette industrie. Tous ces facteurs rendent cette industrie attrayante », poursuit un autre répondant tandis qu'un autre souligne que « c'est un secteur très en vogue, avec des investissements importants ». « Domaine de technologie de pointe, qui recrute, grosse stabilité de l'emploi », constate un répondant.

Mais, les critiques pointent aussi sur les possibilités d'évolution de carrière ou les salaires ou la gestion du management. « L'aéronautique et le spatial sont des domaines fascinants. Toutefois, les opportunités de carrière ne sont pas au niveau des entreprises "tech" américaines, qui attirent aujourd'hui davantage les jeunes diplômés et professionnels ». Ou encore : « gros employeur avec management à l'ancienne avec grille de salaire plus basse que dans les autres technologies » et « l'aéronautique fait rêver en général mais les conditions de travail dans certaines entreprises sous-traitantes se dégradent ».

Mais des salariés beaucoup plus critiques

Confrontés aux réalités de leurs entreprises respectives, les salariés de la filière aérospatiale sont parfois encore plus critiques et cela se voit dans les résultats du sondage (cf. graphes). « Il y a encore quelques années, j'aurais cliqué sur 10, mais aujourd'hui, cette industrie perd de son attractivité puisqu'elle est rentrée dans l'industrialisation de ses processus. à tous les niveaux, et marque le pas sur la R&D/T et l'innovation par exemple, sans parler de la gestion des ressources humaines... l'administration a pris le pas sur la technique!. C'est la fin du sentiment d'être pionnier, et de faire partie d'une aventure! », commente un répondant au questionnaire.

« Il s'agit d'un secteur historiquement à hautes compétences et à hautes rémunérations mais qui perd en fidélisation des savoirs », commente un autre, rejoint par un autre salarié : « Il reste (heureusement) des fleurons français qui restent très attractifs, mais la concurrence est rude, et de grands groupes peine à fidéliser les compétences, ce qui devient dramatique dans certains secteurs… ». « Le secteur reste de manière générale attractif mais il doit faire attention à l'évolution des salaires en comparaison avec d'autres secteurs industriels », estime un troisième.

Car, c'est la question des rémunérations qui prédomine dans les commentaires critiques : « culture, évolution difficile, rémunération non compétitive », « salaire non attractif », « manque de moyens et les salaires qui n’augmentent pas », « salaires faibles et considération inexistante en dehors des grands donneurs d'ordres » ou encore « salaires trop faibles pour attirer les jeunes diplômés par rapport aux startups »

Le doute face à l'avenir

Plus embêtant pour la filière aérospatiale dans son ensemble est le doute qui commence à traverser tous les profils (étudiants, salariés du secteur, salariés hors secteur et personnes à la recherche d'un ensemble) sur l'avenir du secteur face à la pression de la transition écologique. Si les étudiants sont globalement les plus enthousiastes, le questionnement s'installe. « Je dirai qu'il est attractif (le secteur aérospatial/ndlr) car la nouvelle course à l'espace est lancée, mais à la fois moins attractif du fait du changement climatique », commente l'un d'entre eux.

« Pour : engouement pour le spatial, contre : pollution avec les avions », souligne un autre étudiant dont le distinguo est partagé par un autre : « mettre l’aéronautique et le spatial dans le même panier rend la question plus compliquée qu’elle ne devrait l’être. L’aviation à mauvaise réputation à cause des émissions carbone et si une solution n’est pas trouvée dans la vingtaine d’années qui arrivent alors elle perdra beaucoup de son attractivité. Le spatial fascine et ne cesse de se développer même de manière privée alors oui, elle (la filière/ndlr) est très attractive ».

« L’aéronautique fait toujours rêver mais il garde cette image d’industrie trop polluante », estime un autre répondant. « Si ce domaine est à la pointe de la technologie, de plus en plus de réticences apparaissent quand à son impact environnemental » et « l'aéronautique est pour la plupart des gens un secteur polluant, et est donc moins attractif que la moyenne. Ceux qui iront vers l'aéronautique seront avant tout des passionnés plus que des personnes voulant simplement un métier dans la technique et les sciences ».

« Le secteur de l’aéronautique passionne de nombreux jeunes qui, depuis leur plus jeune âge s’émerveillent de voir des avions voler dans le ciel. Néanmoins les enjeux climatiques changent cette vision », estime un autre étudiant tandis qu'un autre se veut plus optimiste : « les nouvelles préoccupations écologiques pourraient faire penser que c’est un secteur qui pourrait être moins attractif avec le temps, chose que je ne pense pas du tout car le progrès continu est capable de répondre à ces nouveaux challenges ».

Le questionnement sur l'avenir de la filière aérospatiale est aussi très palpable dans l'autre vivier de recrutements dans lequel cherchent à puiser les sociétés aérospatiales françaises, les salariés travaillant dans d'autres secteurs et les personnes à la recherche d'un emploi. « Industrie hautement technologique et innovante, mais avec des enjeux difficilement compatibles avec le climat », indique un répondant.

"Moins attractive car peu écologique"

« Moins attractive car peu écologique et autres métiers plus "à la mode", poursuit un autre dont l'avis est partagé par ce commentaire : « les autres industries de la tech proposent souvent des bien meilleures conditions (salaires, horaires, techno, leadership, localisation, possibilité d'évolution et de changements) sans avoir l'impact négatif de travailler pour une industrie polluante ».

Même les salariés du secteur commencent à être traversés par le doute sur l'avenir de leur filière confrontée à « l'aeronautic bashing et choix sociétaux plus que discutables ». « Perte d'attractivité avec les préoccupations environnementales actuelles et l'image "non écologique" de cette industrie qui n'est pas compensée par des niveaux de salaire élevés », souligne un répondant. « Des métiers passionnants et des machines incroyables. Cela attire toujours beaucoup de jeunes mais l'impact écologique en rebute de plus en plus », ajoute un autre.

Ou encore « l'aéronautique se heurte aux consciences sur le réchauffement climatique » et « l'attractivité du secteur diminue avec les nouvelles générations pour qui l'avion est synonyme de pollution », « les points positifs sont, sans doute, l’attractivité d’un domaine de pointe, et la perspective d’un marché en évolution. Les points négatifs sont le côté cyclique de cette industrie et l’écologie ». Un salarié précise : « carrières internationales, produits de haut niveau technologique, bons salaires et plus simplement le rêve du vol. Tout cela est menacé par le dérèglement climatique et la nécessité de développer une aviation plus durable tout en limitant les usages ».