Le Bourget 2023 : l'IPSA dévoile son 4e Observatoire des Métiers

L'optimisme de la filière

La filière aérospatiale française a retrouvé ses niveaux d'optimisme d'avant la pandémie souligne le quatrième Observatoire des métiers de l'air et de l'espace, enquête réalisée par l'IPSA avec le concours de l'Institut Ipsos auprès de 200 chefs d'entreprises du secteur et qui a été dévoilée pendant le Salon du Bourget. En effet, 93 % d'entre eux estiment que leur secteur « va bien », soit un pourcentage similaire à ceux obtenus lors des enquêtes réalisées en 2019 (98 %) et 2017 (94 %) et nettement mieux par rapport à celle publiée en janvier 2022 (57 %), période marquée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Autre signe de cet optimisme retrouvé : pas moins de 91 % d'entre eux estiment que leur entreprise sera « en croissance dans les douze mois à venir ». C'est mieux qu'en 2022 (65 %) et cela dépasse même l'année 2019 (72 %) alors que la filière était son pic de ventes et de production. Dans ce contexte, il n'est donc pas surprenant que 83 % des dirigeants d'entreprises interrogés se déclarent « optimistes sur leur capacité à embaucher », là encore dans la même proportion qu'en 2019.

Des résultats qui sont en cohérence avec les 25 000 recrutements annoncés pour cette année par le Gifas. Avec des besoins en recrutement, en termes de profils, qui restent sensiblement similaires à ceux des années passées et qui progressent nettement, reflet d'une demande en talents accrue : les ingénieurs passent ainsi à 94 % contre 85 % en 2021 et 89 % en 2019), idem pour les techniciens supérieurs (96 % contre respectivement 88 % et 90 %) et opérateurs/mécaniciens (95 % contre respectivement 85 % et 90 %).

Métiers de la production en priorité

Par contre, cette quatrième enquête fait apparaître un changement dans la demande en métiers. En 2023, l'ingénieur méthodes/process industrialisation retrouve sa première place qu'il avait perdue en 2021 pour se retrouver en sixième position tandis que l'ingénieur production grimpe à la deuxième place alors qu'il n'était que 4e en 2021 et 2019. Ces changements répondent clairement aux besoins à court et moyen terme de la filière aérospatiale en métiers de production car confrontée à des carnets de commande qui débordent et à des difficultés de montée en cadence sous les effets cumulés de la hausse de certains matériaux critiques.

L'enquête de 2021 avait fait apparaître une nette accélération de la demande pour certains métiers. Notamment, celui d'ingénieur en cybersécurité qui se plaçait en tête des besoins dans les années à venir avec un bond de neuf points par rapport à 2019 et similaire à celui enregistré par le métier d'ingénieur qualité. Celui d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences des données restait dans le trio de tête avec une légère progression et il fait toujours partie des cinq premiers métiers pour lesquels la demande est la plus forte en 2023.

Ce qui est aussi le cas de l'ingénieur en cybersécurité, même s'il passe à la troisième place. Sujets déjà critiques avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la cybersécurité et la cyberdéfense le sont plus que jamais depuis le mois de février 2022. Quant à la demande pour l'ingénieur en intelligence artificielle et sciences des données, elle restera structurellement forte au cours des années en raison de besoins qui ne se limitent pas à la maintenance prédictive et au « jumeau numérique » dans les phases de conception, développement et production de l'avion et de ses différents systèmes.

L'impact de la transition écologique sur les métiers

Si sur le court et moyen terme, les profils production reprennent le dessus en raison des besoins industriels de la filière dans ses objectifs d'augmentation des cadences, une donne confirme une nouvelle fois son importance croissante dans ce 4e Observatoire des métiers réalisé par l'IPSA : l'impact de la transition climatique sur les métiers. Les chefs d'entreprise interrogés sont toujours aussi nombreux, voire même un peu plus, 97 % contre 95 % en 2021, à considérer que « la filière aérospatiale française aura besoin de compétences nouvelles pour relever le défi d'un transport aérien plus durable ».

L'enquête de 2023 introduit une nouvelle question : « face aux enjeux environnementaux, quels seront les leviers technologiques les plus porteurs d'emplois pour les futurs programmes aéronautiques ? ». Les énergies de propulsion basées sur l'hydrogène recueillent 56 % des réponses, suivies par l'éco-conception et de recyclage des matériaux (42 %) et les énergies de propulsion basées sur l'électricité (33 %). Pour autant, porteurs d'emplois ne signifient pas forcément « créateurs d'emplois ».

En 2021, interrogés sur les évolutions technologiques les plus créatrices d'emplois, les dirigeants « sondés » mettaient en tête l'avion électrique avec 46 % contre seulement 29 % en 2019, suivi par l'intelligence artificielle (37 %, plus 2 points) et la cybersécurité (28 %, plus 4 points). Les nouvelles mobilités arrivaient en quatrième place avec 31 % tout en réalisant, là aussi, un bond considérable par rapport à 2019 (18 %). Le total des réponses sur les nouvelles mobilités et l'avion électrique montrait bien la prise en compte de la transition écologique.

L'enquête de 2023 souligne que l'intelligence artificielle et la cybersécurité sont toujours bien là dans les besoins exprimés, même si elles sont en retrait ; tandis que les nouvelles énergies de propulsion prennent la tête avec 37 %, suivies par les technologies liées à la réduction des effets non-CO2 (32 %). Les chefs d'entreprises interrogés se montrent aussi ambitieux : ils sont 57 % à estimer que le prochain grand programme aéronautique à lancer dans les années 2025-2030 doit utiliser « largement des technologies de rupture, avec un mode de propulsion décarboné ».