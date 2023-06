Le Bourget 2023 : Corse Composites Aéronautiques anticipe le rebond

Site 4.0 à Ajaccio

Le groupe CCA revient de loin. Après avoir vu son chiffre d’affaires annuel chuter à 37 M€ en 2020 et 2021, il prévoit, à présent, de revenir à ses niveaux d’avant-crise (70 M€) en 2024 ou 2025. À nouveau dans le vert dès cette année, il s’en donne les moyens au travers du plus vaste plan d’investissement jamais conduit à ce jour. Les premiers 10 M€ financés, pour partie, dans le cadre du plan France Relance 2030, vont permettre d’achever la transformation du site d’Ajaccio en pôle d’excellence composites du groupe. Surtout, cet ensemble de 180 personnes réunissant la R&D, la R&T, le bureau d’études et la mise au point / stabilisation de la production des programmes Falcon 10X, A330neo et A350 entre, ainsi, de plain-pied dans l’industrie 4.0. Constituant une première en France, le nouveau robot de drapage automatisé C1.2 fourni par Coriolis a été qualifié début juin 2023 tout comme le Twin Robot pour le contrôle non destructif de pièces de très grandes dimensions (3 X 4 m). Un robot de ponçage deviendra opérationnel à son tour en septembre 2023. Les effectifs seront, parallèlement, augmentés d’une trentaine de personnes cette année.

Faire face à l’augmentation des cadences

C’est un même niveau d’investissement qui sera réalisé en Tunisie, l’objectif étant tout simplement de doubler la capacité de production de CCA Tunisie. Le groupe a, à cette fin, acquis les 3 000 m² d’un bâtiment d’Airbus Atlantic, lequel se repositionne sur un site beaucoup plus grand. Les 9 000 m² de surface couverte seront complétées par un nouveau bâtiment de jonction de 3 000 m². Il sera mis en service mi-2024. Ainsi, le groupe dont l’effectif tunisien atteindra les 400 personnes en 2027 sera paré pour faire face à la cadence 75 sur le programme A320neo en 2025 et sur les augmentations de cadence de l’A350. Pour ce dernier programme, le groupe CCA travaille notamment sur une version spécifique de Karman de mâts réacteurs pour la version freighter de l’appareil. Les premières livraisons interviendront à l’été 2024. L’ETI corse monte également en puissance sur le Falcon 10X pour lequel elle réalise le « ventre mou ».

Les perspectives de l’avion du futur

Au-delà de ces développements et du transfert à venir de la production du « ventre mou » du Falcon 6X en Tunisie, le groupe se met déjà en position pour adresser les besoins de l’avion du futur. Leader sur le projet ICAP, il travaille, en effet, sur le développement entièrement numérique de sous-ensembles composites depuis le bureau d’études jusqu’à la mise en production des pièces. Avec ses partenaires sur ce projet de Coriolis et de Sogeclair, il entend, in fine, répondre à de futurs besoins de cadence portés à 100 appareils par mois.

En attendant, CCA – qui fêtera cette année ses 40 ans d’existence - doit composer avec des difficultés au plan des ressources humaines. « Le recrutement constitue aujourd’hui notre problème numéro 1. Pour embaucher les ingénieurs et les techniciens dont nous avons besoin, nous pouvons, cependant, compter sur les liens que nous développons avec des écoles d’ingénieurs spécialisées, notamment, dans la robotisation », explique Jean-Yves Leccia, directeur général du groupe CCA.