Le Bourget 2023 : Copelectronic poursuit sa montée en gamme

Harnais électriques de l’aviation légère

Copelectronic franchit une à une les étapes devant lui permettre de devenir un acteur incontournable sur les harnais électriques de l’aviation légère. Comme le confirme Olivier Benelli, président-directeur-général d’une SCOP qui a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€ avec un effectif de 130 personnes en 2022, « notre cible est de nous positionner sur des programmes dont le rythme de production est compris entre dix et soixante aéronefs par an. Elle correspond, en effet, à nos capacités de production ». De retour du Salon de Friedrichshafen (19-23 avril 2023) qui constituait une première pour la PME de Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), Copelectronic pourrait rapidement capitaliser sur les contacts qui y ont été noués. Le plus avancé concerne Elixir Aircraft. Un autre met en jeu un hélicoptériste.

Une offre en double source compétitive

« L’idée serait que nous puissions leur fournir des harnais électriques ainsi que des cartes électroniques en double source à partir de 2024. Surtout, notre structure et nos moyens industriels nous permettent d’être aussi compétitifs sur ces productions que les pays à bas coûts de main d’œuvre », ajoute un dirigeant soucieux de servir, d’abord, le marché français. Les perspectives y sont nombreuses et incluent, en particulier, tous les développements liés au programme MAELE (Mobilité Aérienne Légère Environnementalement responsable). La société ne fait pas mystère, en effet, de ses ambitions sur les faisceaux de puissance permettant d’alimenter les moteurs hybrides de futurs avions décarbonés. Elle est d’autant plus légitime dans cette montée en gamme qu’elle propose, dès à présent, du co-design sur les harnais électriques. Elle a, à cette fin, déjà sélectionné deux sociétés occitanes pour lui apporter les compétences nécessaires en bureau d’études et de qualification. Elle pourrait, ainsi, viser la qualification Part 21 et POA courant 2024.

Structure adaptée aux faibles investissements

En attendant, les 2 à 5% de retard de développement que subissait la SCOP du fait de problèmes récurrents de recrutement sont en passe de s’achever. Copelectronic a, en effet, accueilli au sein de son ancienne usine située près de Bayonne la société YA Group. Spécialisée notamment dans la formation de câbleurs aéronautiques, elle pourvoit depuis ce printemps aux besoins de la SCOP, le rythme d’embauches étant de cinq câbleurs par an. Tout irait donc pour le mieux pour Copelectronic - qui pourrait envisager une opération de rapprochement avec une autre PME courant 2025 - s’il n’y avait les problèmes liés au financement d’investissements. « Nous ne trouvons aucune structure adaptée aux faibles investissements dont nous avons besoin », lance sous forme d’appel Olivier Benelli.