Le Bourget 2023 : ambitions spatiales pour Seprolec Group

Seprolec Group en ordre de marche

Neuf mois seulement après sa reprise par deux fonds d’investissements régionaux et Philippe Masselin, Seprolec Group est déjà en ordre de marche pour conquérir de nouveaux marchés. Celui du spatial coulait de source puisque Philippe Masselin n’est autre que l’ancien directeur industriel de Thales Alenia Space. « Les livraisons des premières cartes électroniques de laboratoire sont, ainsi, intervenues fin 2022. Les câblages de faisceaux ont suivi à partir du premier trimestre 2023. Nous anticipons, à présent, d’avoir des produits qualifiés vol, incluant des cartes électroniques et des cartes d’interface radio électroniques, d’ici fin 2023 / début 2024. Cette nouvelle activité pourrait représenter 10 à 15% de notre chiffre d’affaires (près de 43 M€ en 2022, 170 personnes - NDLR) à l’horizon 2026 », indique Philippe Masselin, président-directeur-général de Seprolec Group.

Les atouts de la direction technique

La création de la direction technique du groupe (dix-sept personnes dont quinze à Vire), intervenue le 1er juin 2023, s’inscrit dans cette même veine. « Elle a pour but de travailler en co-ingénierie avec nos clients pour les aider à trouver les solutions optimisées au plan de la densification des cartes, d’où des gains de volumes et de poids. Nous pouvons, ainsi, gagner entre 15 et 20% en termes de compacité et de poids des produits », ajoute le dirigeant. Quelques investissements spécifiques ont, par ailleurs, été réalisés pour accompagner ce développement dans le spatial. Ils intègrent des environnements propres pour la réalisation des produits précités.

Le Lean Manufacturing 4.0 en pointe

Le développement soutenu des activités du groupe (plus de 20% de croissance du chiffre d’affaires en 2022) découlera également des avantages obtenus en prolongement de l’engagement d’une démarche de Lean Manufacturing 4.0. Destinée à augmenter le niveau de maturité et de performance de l’ensemble de son outil industriel, la démarche promet des gains importants. Ce sont, en effet, 30 à 40% de capacité additionnelle qui pourraient être obtenus d’ici à dix-huit à vingt-quatre mois. Ce sera, alors, un atout au plan de la compétitivité dans le cadre de la relocalisation de certaines productions aux mains de fournisseurs étrangers. Déjà, le groupe normand a remporté un marché autrefois réalisé en Asie. Il en résulte des gains de temps sur la livraison de l’ordre de deux semaines. Cette production de proximité s’inscrit également dans une démarche RSE puisqu’elle élimine de facto des flux aériens pour l’acheminement des produits.

Dans le secteur de la Défense sur lequel il est également présent, Seprolec Group vient d’être clairement identifié dans la chaîne de fournisseurs d’équipements automoteurs Caesar, notamment par le biais de sa filiale toulousaine Aria.