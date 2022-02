Le bombardier stratégique furtif PAK-DA sera-t-il ralenti par la modernisation du Tupolev Tu-160M2 ?

Contexte

Le lancement du programme Tu-160M2 en 2015 a été la résultante de deux facteurs : le besoin de recapitaliser la flotte de Tu-160 pour lui permettre de continuer à être exploitée ainsi que le besoin de mettre en place la capacité industrielle nécessaire pour créer le futur bombardier stratégique russe : le Tupolev PAK DA (Izd.80). Pourtant, les deux appareils couvrent (pour partie) le même créneau au sein de la flotte de bombardement russe : vu les moyens à disposition ainsi que l’investissement nécessaire pour développer de tels appareils, il est donc logique de se poser la question de la crédibilité des annonces russes ainsi que de la pertinence de deux programmes de ce type.

Le PAK DA, pour faire quoi ?

Conçu pour assurer la relève des Tu-22M3 et Tu-95MS, le PAK DA est une aile volante subsonique furtive reprenant une partie des solutions techniques employées par le Tu-160M2 (caisson d’aile central et motorisation dérivée du NK-32 notamment) qui viendra compléter la flotte de Blackjack russes. La doctrine d’emploi envisagée pour les deux modèles est la suivante : l’un doit servir de camion à bombes discret apte à être employé en milieux non-permissifs tandis que l’autre doit pouvoir frapper très vite (capacité supersonique) et loin.

En outre, le PAK DA est également envisagé, grâce à sa charge utile et son endurance, à plus long-terme comme plate-forme de guerre électronique ainsi qu’éventuellement pour des missions de lutte anti-sous-marine en remplacement des Tu-142MK/MZ.

Les contrats et ce qu’ils disent

Les études préliminaires du projet PAK DA, remontent à 2009 avec le programme de R&D Poslannik attribué en 2009 à l’OKB Tupolev : ce programme permettant de développer les concepts préliminaires qui déboucheront sur plusieurs contrats signés en 2013-2014 et portant sur le développement du design technique de l’appareil. Mais c’est le 27 décembre 2017 que le projet passe en phase active de concrétisation avec la signature d’un contrat étatique (référence: 1727187323191452208001130) signé entre le Ministère de la défense et le bureau d’études Tupolev. Ce contrat cadre sert donc de base juridique couvrant le développement et la création des prototypes (qui sont au nombre de trois), d’autres contrats visant des sous-ensembles (réacteurs, sièges éjectables, matériaux de structure, électronique embarquée, etc…) étant rattachés à ce dernier.

En effectuant une recherche sur le site des appels d’offres officiels russes passés notamment dans le cadre de contrats étatiques, il est possible d’assurer un suivi relativement fin de l’avancement des travaux. Matériaux de structure, réacteur Izd.RF (couvert par le contrat étatique portant la référence: 17705596339170002221), type (et nombre) de sièges éjectables, nombre de prototypes, etc…

Stop ou encore ?

On est tenté de penser que l’avancement dans le projet Tu-160M2 signifie indirectement un ralentissement et/ou l’arrêt du projet PAK DA : or si l’on se base sur les contrats officiels ainsi que leur teneur, il n’en est rien. Que les deux projets soient en concurrence d’un point de vue des moyens humains et financiers est un fait et il est certain qu’il y aura des ajustements qui vont s’effectuer au niveau des commandes entre les deux appareils qui travailleront en complémentarité. Vu le volume de travaux déjà mobilisé ainsi que la construction en cours de trois prototypes, l’abandon du projet paraît tout simplement improbable : par contre, il est évident qu’il nécessitera encore plusieurs années de travaux pour disposer d’un avion exploitable en première ligne. L’ampleur du projet ainsi que les nouveautés liées à ce dernier bien que couplée à une minimisation du risque technologique (et donc des difficultés de développement liées) qui passe par la récupération de briques technologiques préexistantes font que la Russie est en mesure de mener de front deux programmes de cette ampleur avec des moyens financiers limités.