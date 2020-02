Le Bell APT 70 réalise son premier vol au-delà du champ visuel

L'aéronef a également effectué un vol de 28,9 km avec 27,2 kg (60 livres) de charge utile sur le site d’essai de Bell, près de Fort Worth, au Texas. Les vols et les essais sont effectués dans le cadre du Programme pilote d’intégration des systèmes d’aéronefs sans pilote (UASIPP) de la FAA. Neuf sites UASIPP ont été sélectionnés par la secrétaire du département des Transports des États-Unis, Elaine L. Chao, en mai 2018.

À ce jour, le programme d’essais en vol APT 70 a effectué plus de 120 vols. Le programme continuera de tester l’endurance des véhicules, les capacités de portée et d’élargir les ensembles de missions, qui comprendront des applications agricoles, les opérations de sécurité publique, les inspections d’infrastructures et les missions liées aux conditions météorologiques.