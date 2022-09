Le B-21 Raider sera dévoilé début décembre

Le B-21 Raider dévoilé au cours de la première semaine de décembre 2022...

Northrop Grumman en partenariat avec l'armée de l'air américaine, dévoilera le B-21 Raider au cours de la première semaine de décembre sur le site de la société à Palmdale, en Californie. "Le dévoilement du B-21 Raider sera un moment historique, offrant une vue exclusive de l'avion B-21", annonce l'avionneur.

...7 ans après l'attribution du contrat...

Depuis l'attribution du contrat en 2015, Northrop Grumman a réuni une équipe nationale pour concevoir, tester et construire ce que le constructeur aéronautique avance comme étant le bombardier de frappe le plus avancé au monde. "Le B-21 est le fruit des pratiques d'ingénierie numérique pionnières et des techniques de fabrication avancées de Northrop Grumman, associées à une technologie furtive révolutionnaire", ajoute le constructeur aéronautique. L'appareil hérite à la fois du précédent B-2 Spirit ainsi que des précédentes recherches et programmes successivement menés par Jack Northrop autour des Bantam, puis XB-35 et autres YB-49.

...Six appareils en cours de construction

Six B-21 qui seront consacrés aux essais en vol sont à différents stades de l'assemblage final à l'usine de Palmdale, en Californie. Northrop Grumman et l'US Air Force ont confirmé en mai que le premier vol du B-21 est prévu pour 2023. La date réelle du premier vol dépendra des résultats des essais au sol, actuellement en cours. L'équipe dédiée aux essais va mettre l'avion sous tension, tester ses sous-systèmes et appliquer les revêtements et la peinture. Les prochaines étapes consisteront à faire tourner les moteurs et à effectuer des essais de roulage à basse et à haute vitesse, avant de procéder au premier vol. Le dévoilement aura lieu sur le site de Northrop Grumman à Palmdale, lors d'un événement sur invitation seulement.