Le B-21 poursuit sa campagne d’essais en vol

Le B-21 Raider de Northrop Grumman poursuit sa campagne d'essais en vol sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, sous la direction d'une force d'essais combinée composée de personnel de Northrop Grumman et de l’US Air Force. Le biréacteur destiné à rentrer en service remplacera les B-2, B-1 et B-52. Par rapport au Spirit, le Raider est de dimensions plus contraintes, bénéficie de systèmes un peu moins complexes et se prêtera surtout à une production en grande série, à des coûts en tout cas mieux maîtrisés que ceux du B-2. Analyse.