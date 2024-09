Le B-21 poursuit les essais en vol et voit sa production débuter

Le B-21 passe à la production

Le programme B-21 Raider de Northrop Grumman progresse alors que l'équipe poursuit la campagne d'essais en vol et passe désormais à la production. En collaboration avec l'U.S. Air Force, l'approche de gestion du programme B-21 de Northrop Grumman est maintenant axée sur la productibilité et l'adoption de la technologie numérique afin de fournir à l'avion un système efficace, abordable et adaptable aux menaces futures.

Vérifier par les essais

C’est plus précisément à la base aérienne d'Edwards, qui abrite la Combined Test Force (CTF), composée de personnel de Northrop Grumman et de l'armée de l'air, que sont évaluées les capacités du B-21. Celles-ci vont du vol et de la fonctionnalité du matériel aux systèmes de mission, à l'intégration des logiciels et au-delà. « Les premiers commentaires des pilotes d'essai confirment que le premier appareil d'essai se comporte bien en vol et qu'il vole comme les simulateurs utilisés pour la formation », commente-t-on chez Northrop Grumman. « Dans l'ensemble, je suis satisfait des performances de notre avion d'essai. Les qualités de pilotage [de l’appareil] sont meilleures que prévu dans l'environnement simulé, ce qui valide la précision des modèles numériques que l'équipe a développés et analysés pendant de nombreuses années », a déclaré Chris « Hoss » Moss, pilote d'essai du B-21 Raider, Northrop Grumman. Les essais en vol continuent d'élargir l'enveloppe opérationnelle et les prévisions des modèles correspondent aux données des essais en vol, ce qui démontre la valeur et l'efficacité de l'écosystème numérique de Northrop Grumman pour le B-21.

Ouvrir l'enveloppe de vol

« Les essais en vol sont une période passionnante, et nous des progrès significatifs en matière d’ouverture d’enveloppe de vol du B-21 », a déclaré Tom Jones, vice-président et président de Northrop Grumman Aeronautics Systems. « L'équipe CTF a démontré que nous pouvions réaliser plusieurs essais en vol en l'espace d'une semaine. L'écosystème numérique de Northrop Grumman favorise ces progrès, nous permettant d'analyser les données de test, d'effectuer des mises à jour et de retourner aux essais en vol avec rapidité et efficacité », ajoute Tom Jones.

Essais de fatigue et statique

Les essais au sol sont un autre élément essentiel du développement d'un avion. Northrop Grumman a vérifié avec succès la conception structurelle du B-21 avec la fin des essais statiques, validant ainsi les modèles originaux et une conception structurelle solide. Le constructeur a par ailleurs commencé les essais de fatigue sur une autre cellule d'essais au sol afin de simuler une durée de vie de conditions de vol sur la structure de l'avion. « L'alignement cohérent de nos modèles numériques, tant au sol qu'en vol, nous conforte dans l'idée de livrer le B-21 », a déclaré Tom Jones.

Passage à l'échelle de production

Une autre stratégie clé de la livraison du B-21 Raider a consisté à construire le premier avion d'essai comme avion de production -à la manière de ce que fit Lockheed Martin avec le F-35, moins la gestion des coûts calamiteuse -. S'éloignant de la pratique industrielle standard qui consiste à faire passer un véhicule de démonstration aux essais en vol, le constructeur assure que l'équipe B-21 est déjà familiarisée avec l'outillage et les matériaux de production et a proposé des méthodes innovantes pour mettre en place des processus reproductibles en vue d'une construction optimale. L'équipe B-21 a adopté le déploiement de la fabrication avancée et de l'outillage numérique dans l'ensemble de l'usine. « Nous développons l'utilisation d'outils de réalité augmentée et de robotique pour améliorer l'efficacité et la précision avec des processus reproductibles », a déclaré Tom Jones.