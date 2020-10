Le 10 000e Airbus de série pour Middle East Airlines

5 000e et 10 000e Airbus pour MEA

Joli moment plein de symboles ce 9 octobre à Toulouse avec la livraison du MSN 10 000 Airbus à la compagnie aérienne Middle East Airlines (MEA). Ce numéro de série constructeur 10 000 est un Airbus A321neo propulsé par des moteurs Geared Turbofan PW1100G-JM PurePower de Pratt & Whitney. MEA a déjà réceptionné trois A321neo depuis le début de l'année 2020 et en prendra six autres au cours des prochains mois. C'est aussi MEA qui avait réceptionné l'Airbus NSM 5 000, un A320. Cela se passait en 2012. Une idée du chemin parcouru par Airbus entre 2012 et 2020.

A321neo à 160 sièges

MEA a choisi un aménagement en deux classes pour ses A321neo avec 28 sièges en classe Affaires et 132 sièges en classe Economique. Les avions sont également équipés de systèmes de divertissement en vol de dernière génération et d'une connectivité à haut débit. Une configuration qui est celle d'un long-courrier. "Nous avons été la première compagnie aérienne à introduire un aménagement cabine de gros porteur sur un avion mono couloir, ce qui est devenu par la suite une tendance dans l’aviation ", a rappelé le président de MEA, Mohamad El Hout qui souligne que cette livraison du MSN 10 000 coïncide avec le 75e anniversaire de la compagnie aérienne.