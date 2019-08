L’ATR 72-600 arrive en Angola

Vendredi 2 août, Bestly, un fournisseur de services aéronautiques basé en Angola, a signé un contrat de location pour deux ATR 72-600. Ce sont les premiers ATR de la série 600 à opérer dans le pays. Bestfly fait remarquer que ces avions régionaux « conviennent parfaitement aux terrains angolais et ouest-africains, pouvant opérer sur des pistes courtes et non pavées. » Le bimoteur aura une capacité de 72 sièges et opérera des vols d’affaires et charters. Les deux ATR 72-600 sont loués par ACIA Aero. Le premier appareil a été livré le week-end après la signature tandis que le second devrait arriver le 10 août. Ils seront tous deux basés à l’Aeroporto Internacional Quatro de Fevereiro de Luanda. Ces appareils complètent la flotte de Bestfly déjà constituée de quinze avions et deux hélicoptères.

« Nous avons répondu à la demande croissante de nos clients pour ce type d’appareil. ATR étant l’un des principaux constructeurs d’avions régionaux au monde, nous sommes fiers de participer au renforcement de la connectivité régionale en Angola en y apportant ces appareils. Il s’agit encore d’une première pour nous, mais ce ne sera certainement pas la dernière. En tant que société aéronautique de premier plan en Angola, nous fournissons à nos clients des hélicoptères offshore, des jets d’affaires petits et grands, et maintenant les ATR. Nous travaillons d'arrache-pied pour proposer une offre extrêmement complète au marché des entreprises en pleine croissance, en Angola et ailleurs », a déclaré Pereira, PDG de Bestfly.

L’ATR 72-600 finalise les dernières étapes pour obtenir sa certification auprès des autorités de l’aviation civile angolaise (INAVIC). Le premier vol charter Luanda-Cabinda est prévue pour début septembre.