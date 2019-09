L'ATR 42/72 MP largue des parachutistes

L'industriel italien Leonardo a annoncé le 6 septembre que des essais avaient été conduits en juillet visant à larguer des parachutistes et des mannequins depuis un ATR 42/72 MP. La mission est ainsi conduite depuis une porte installée à l'arrière de l'appareil. En parallèle du largage de parachutistes, Leonardo a conduit des essais pour les opérations de récupération lors des situations d'urgence. « L'avion multi-missions ATR 42/72 MP accroit ainsi sa gamme de missions, qui inclut d'ores et déjà les opérations de patrouille, de recherche et sauvetage, le transport de passagers et de fret, les évacuations médicales et le transport de troupes », a déclaré Leonardo.

Equipé de nombreux capteurs, l'ATR 42/72 MP emporte le système ATOS (airborne tactical observation and surveillance) de Leonardo permettant aux opérateurs de l'aéronef de disposer d'une connaissance approfondie de leur environnement opérationnel.