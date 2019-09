L'ATL2 rejoint l'opération Barkhane

Le Ministère des Armées a annoncé, le 13 septembre, le déploiement sur la base aérienne projetée de Niamey d'un Atlantique 2. Cet avion de patrouille maritime a ainsi rejoint l'opération Barkhane le 3 septembre et vient ainsi « compléter les capacités de renseignement et de surveillance » d'ores et déjà sur place, à savoir les drones Reaper et les Mirage 2000. L'ATL2 pourra ainsi mener des missions ISR (intelligence, surveillance, renseignement) ainsi que des missions d'appui au profit des forces terrestres. L'ATL2 « dispose d'une capacité offensive de bombardement et peut tirer en autonome des armements guidés laser, lui permettant d'appuyer les troupes au sol et neutraliser l'ennemi », décrit ainsi le MinArm.