LATAM sort officiellement de son processus de restructuration

Le groupe LATAM Airlines vient d'annoncer qu'il sortait officiellement le 4 novembre de son processus de restructuration, dans lequel il était entré volontairement fin mai 2020 en demandant, quelques jours après la compagnie colombienne Avianca, le placement sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, qui correspond au processus de redressement judiciaire français et qui permet aux firmes en difficultés qui y recourent de se mettre à l'abri des créanciers.

LATAM assurera 85% du niveau de capacités de 2019 à la fin de l'année

Le groupe aérien sud-américain ressort du processus avec plus de 2,2 milliards de dollars de liquidités et avec une dette allégée d'environ 3,6 milliards de dollars par rapport à ce qu'elle était avant d'entrer sous la protection du chapitre 11, ce qui équivaut à une réduction de 35% de la dette. En octobre, le groupe a desservi 144 destinations dans 22 pays, avec des filiales opérant sur cinq marchés domestiques de la région : Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Pérou et des liaisons internationales en Amérique Latine, vers l'Europe, les Etats-Unis, les Caraïbes et bientôt l'Afrique, puisque LATAM Airlines reprendra la ligne Sao Paulo-Johannesburg à la mi-2023. Le groupe prévoit de clôturer l'année avec un total de 85% de ses capacités, par rapport au niveau de capacités qui été proposé en 2019, avant la crise. Rappelons par ailleurs que la compagnie Delta Airlines est actionnaire à 20% du groupe LATAM Airlines depuis fin septembre 2019. Par la suite, Delta et LATAM Airlines ont mis en place une co-entreprise (joint-venture) qui permet aux passagers d'accéder à plus de 300 destinations entre les Etats-Unis/Canada et l'Amérique du Sud (Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, Uruguay). A noter que LATAM Airlines a quitté l'alliance oneworld en mai 2020, et qu'en toute logique, il serait un candidat idéal pour intégrer l'alliance SkyTeam, réunie autour de Delta et Air France-KLM.

Plan d'expansion pour LATAM Cargo et ses filiales

Côté flotte, LATAM a conclu des accords avec Airbus pour acquérir jusqu'en 2029 un total de 87 avions de la famille A320neo, qui sont 20% plus économes en carburant. Sur le plan du fret, LATAM Cargo et ses filiales sont au milieu d'un plan d'expansion qui leur permettra d'augmenter leurs flottes respectives d'un total actuel de 11 appareils Boeing 767-300F en 2019 à un total de 20 appareils Boeing 767-300F en 2024.