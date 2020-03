L'AT-6C Wolverine : les nouvelles griffes de la Tunisie

Un contrat de 325,8 M$.

La DSCA (agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité) a annoncé la conduite de négociations avec la Tunisie pour l'acquisition de quatre AT-6C Wolverine. Cette FMS, approuvée par le département d'Etat, doit désormais passer entre les mains du Congrès. Elle pourrait représenter un montant de 325,8 M$ et inclut l'armement, la formation, les pièces de rechange et l'assistance logistique. Un contrat porté par Textron Aviation Defense.



Soutenir le renforcement des moyens tunisiens.

A travers cette vente, les Etats-Unis entendent participer au renforcement des capacités de défense de la Tunisie, considérée par Washington comme un allié important pour la stabilité de la région nord-africaine. Ces avions d'attaque légers AT-6 Wolverine pourront être mis en œuvre pour la lutte contre le terrorisme. De quoi également renforcer l'interopérabilité des forces tunisiennes avec les américains et autres armées africaines. Un accord ouvrant également les portes à de nombreuses autres coopérations dans le champ militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis.