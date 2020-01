L’astronaute Luca Parmitano s’octroie un record européen

Le record européen de durée passée dans le vide spatial était détenu depuis un peu plus de treize ans par l’astronaute suédois Christer Fuglesang : en cinq sorties extravéhiculaires (EVA), effectuées en décembre 2006 et en septembre 2009 lors des missions STS 116 et 128 de la navette Discovery, il avait passé 31 heures and 54 minutes à l’extérieur de la Station spatiale internationale.

Vendredi dernier, à l’occasion de sa sixième sortie depuis juillet 2013, l’astronaute italien Luca Parmitano a porté le record de son collègue suédois à 33 heures et 9 minutes, à l’occasion d’une sortie de 6 heures et 16 minutes effectuée aux côtés de l’Américain Andrew Morgan – qui effectuait pour sa part sa septième EVA… depuis le début de son vol, en juillet dernier (soit 45 heures et 48 minutes hors de l’ISS) !

Fin de mission proche.

La sortie du 25 janvier était la dernière des quatre EVA réalisées par les deux hommes depuis le 15 novembre dernier pour réparer le précieux spectromètre AMS 2 (Alpha Magnetic Spectrometer 2), une expérience de physique des particules installée à l’extérieur de la station depuis mai 2011. Un travail particulièrement difficile et dangereux, sur un équipement qui n’était pas prévu pour être démonté sur orbite.

L’Expedition 61 et la mission Beyond doivent s’achever le 6 février, avec le retour sur Terre du Soyouz MS 13, occupé par le Russe Alexandre Skvortsov, Luca Parmitano et Andrew Morgan.

Tous les objectifs auront été atteints haut la main, et un autre record aura été battu : celui du nombre de sorties dans le vide (neuf, dont trois 100 % féminines).