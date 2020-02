L’astronaute italien Luca Parmitano de retour sur Terre

Après s’être séparé du module Poisk de la Station spatiale internationale ce jeudi 6 février à 5 h 50 UTC, le Soyouz MS 13 (occupé par le Russe Alexandre Skvortsov, l’Italien Luca Parmitano et l’Américaine Christina Koch) s’est posé sans encombre dans les steppes du Kazakhstan, au sud-est de la ville de Dzhezkazgan, à 9 h 12 UTC.

Rapidement pris en charge par les équipes de récupération, l’équipage semblait en grande forme malgré son séjour prolongé en micropesanteur : 200 jours, 16 heures et 44 minutes pour les deux hommes, et surtout 328 jours, 13 heures et 58 minutes pour la jeune femme – le nouveau record mondial féminin en une seule mission et le deuxième vol le plus long pour un astronaute américain.

Luca Parmitano, lui, est en route pour Cologne, en Allemagne. Il passera sa première nuit sur Terre au sein du centre de recherche Envihab du Centre aérospatial allemand (DLR), où il continuera d'être suivi par l'équipe de médecine spatiale de l'ESA pendant sa réacclimatation avec la pesanteur terrestre.

Il donnera sa première conférence de presse samedi 8 février, de 12 h 30 à 13 h 30, heure de Paris.

A trois jusqu’en avril.

La veille du retour sur Terre du Soyouz MS 13 s’était tenue la traditionnelle passation de pouvoir entre l’astronaute italien, commandant de l’ISS depuis le 2 octobre dernier, et le Russe Oleg Skripotchka, arrivé à bord de la station le 25 septembre précédent, en compagnie de l’Américaine Jessica Meir.

Ces deux derniers, avec l’Américain Andrew Morgan (arrivé le 20 juillet 2019 avec Alexander Skvortsov et Luca Parmitano) forment désormais l’Expédition 62.

Ils seront rejoints en avril par l’équipage du Soyouz MS 16.