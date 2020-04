L'Arsenal Hypersonique de l'US Air Force

L'US Air Force accélère le déploiement de ses armements hypersoniques.

Très impactée par le déploiement de forces lors du défilé du 1er octobre et du 70e anniversaire des forces navales chinoises de la semaine dernière, l'US Air Force accélère le déploiement de ses armements hypersoniques. En outre, elle craint également la fin de la sanctuarisation de l'Océan Pacifique pour ses opérations, comme pour celles de l'US Navy. L'été dernier un bombardier B-52H a effectué un vol d'essai avec à son bord l’AGM-183A. Sous ses aspects de missile balistique, ce dernier une fois sorti de l'atmosphère libère un planeur hypersonique qui fond sur ses cibles à plus de Mach 20.

Démonstration de son missile air/sol HAWC

En parallèle, alors que le premier vol du démonstrateur X-60A propulsé à l'oxygène liquide et au kérosène est toujours attendu, Lockheed prépare pour cette année une démonstration de son missile air/sol HAWC (Hypersonic Air Breathing Weapon Concept) à super-statoréacteur dont la vitesse se situerait entre Mach 6 et Mach 10.

Si le B-52H est déjà retenu pour emporter ces vecteurs, Le B1-B malgré la faiblesse de sa disponibilité opérationnelle voit son retrait repoussé à 2035 pour contribuer à l'effort de l'US Air Force. Spécialisé dans les frappes furtives de précision à longue distance (9400 km, 30T d'emport) et à basse altitude, ce dernier devrait entamer sous peu une modernisation de ses aérostructures pour emporter dans sa soute et sur ses 6 points d'emport pas moins de 31 planeurs hypersoniques AGM-183A. Le parc de B1-B totalise désormais près de 62 appareils qui seront remplacés comme pour les B-2, par les bombardiers furtifs B-21.

Selon toute probabilité cette armada serait dédiée à la dissuasion des velléités chinoises en Mer de Chine comme dans le Pacifique.