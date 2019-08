L'aéroport international de Hong Kong annule plusieurs vols

L’aéroport international de Hong Kong fait actuellement face à d’importantes manifestations qui entraînent de graves perturbations et des annulations de vols. Durant cinq jours, l'aéroport a subi des manifestations menées par des centaines de personnes. Alors que les terminaux avaient repris une activité normale après l'annulation de plusieurs vols hier, l'aéroport subit de nouvelles manifestations et doit cesser les procédures d'enregistrement. L’aéroport a communiqué que « les opérations aux terminaux de l'aéroport international de Hong Kong ont été sérieusement perturbées et toutes les procédures d'enregistrement ont été suspendues. » Il ajoute : « Il est conseillé à tous les passagers de quitter l’aérogare dès que possible. Avis aux passagers concernés, veuillez contacter vos compagnies aériennes respectives quant aux les dispositions de vol. » Hier, plus de 160 vols dont le départ était prévu après 18h00, heure locale, n’ont pu décoller. La même procédure a dû être appliquée aujourd’hui.

En ce qui concerne la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific, celle-ci a été particulièrement affectée. Lundi 12 août, Cathay Pacific a dû annuler 65 vols alors qu'aujourd'hui 200 vols ont été affectés. « Les clients sont encouragés à reporter les voyages non indispensables au départ de Hong Kong les mardi 13 et mercredi 14 août et ne doivent pas se rendre à l’aéroport », recommande la compagnie aérienne.

De son côté, Air France a précisé qu’au vu des incidents survenus et de la fermeture de l’aéroport son programme de vols pourrait être perturbé. C’est pourquoi, la compagnie propose le « report sans frais » des vols concernés.

Après les récents événements, le gouvernement de Hong Kong n’est pas encore parvenu à une résolution pacifique concernant les manifestations. Le 8ème aéroport le plus fréquenté au monde pourrait subir de nouvelles perturbations dans les jours à venir. L’année dernière, l’aéroport de Hong Kong a accueilli 75,1 millions de passagers et pris en charge 428 870 vols, soit une moyenne d’environ 205 000 passagers et 1 175 vols par jour.