L'aéroport d'Orly a rouvert au trafic commercial

C'est une nouvelle étape du déconfinement et du redécollage du transport aérien français et européen qui a eu lieu ce matin. L'aéroport de Paris-Orly a comme prévu rouvert au trafic aérien commercial le vendredi 26 juin, avec un vol Transavia vers Porto qui a décollé au petit matin, salué par un "water salute" des véhicules des pompiers, le geste symbolique traditionnel qui est d'habitude réservé aux vols inauguraux ou aux derniers vols d'appareils.

8000 passagers, 70 vols

Cette réouverture, même si elle est très importante pour tous les opérateurs aériens de la plateforme, reste encore graduelle et progressive. 70 vols étaient prévus pour la journée du 26 juin (contre 800 en activité normale à cette saison), avec 8 000 passagers transportés par une dizaine de compagnies aériennes. Pour l'instant, seul Orly 3 est rouvert. Les terminaux 1, 2 et 4 suivront en fonction de la montée en charge. Le 26 juin, pour les destinations françaises, seule la Corse est desservie. Pour les destinations de l'espace Schengen, les villes de Malaga, Budapest, Catane, Faro, Ibiza, Reykjavik, Lisbonne, Madrid, Olbia, Porto, Palerme, Séville et Varsovie sont au programme et pour l'Outre-mer, ce sont les villes de Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis de la Réunion.

Montée en charge pour la saison été

Pour le programme d'été, le réseau devrait rapidement s'étoffer avec des ouvertures prévues ou probables vers l'Albanie, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, l'Algérie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Guyane Française, la Guadeloupe, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, Israël, l'Islande, l'Italie, le Liban, le Maroc, la Martinique, la Pologne, le Portugal, la Réunion, la Tunisie, la Turquie et les Etats-Unis.

Le Groupe ADP rappelle aussi que le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le terminal. Une signalétique permet de faire respecter la distanciation physique. Par ailleurs, 150 distributeurs de gel hydroalcoolique ont été mis en place. Enfin, les procédures de désinfection et de nettoyage ont été renforcées avec un produit virucide. Les procédures de contrôle de sûreté ont aussi été adaptées pour limiter les contacts physiques.