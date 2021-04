L'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne met à disposition des biocarburants durables

L'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne est le premier aéroport français à mettre à disposition des biocarburants durables. Ils sont effectivement accessibles depuis le 19 avril, avec pour premier client Michelin Air Services, la compagnie aérienne basée à Clermont-Ferrand (site historique de Michelin) et dont l'activité principale est le transport aérien des personnels Michelin sur les sites industriels en Europe.

VINCI a répondu à l'appel national à manifestation d'intérêt

Les biocarburants sont délivrés par Air BP, dans le cadre d'un contrat d'avitaillement passé avec VINCI Airports. Ils sont produits à partir d'huiles alimentaires usagées. En juillet 2020, VINCI Airports, gestionnaire de Clermont-Ferrand Auvergne, avait répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Etat sur la production de biocarburants aéronautiques durables en France. Les biocarburants sont la solution de décarbonation de l'aviation pouvant être mise en oeuvre immédiatement, avant que n'interviennent d'autres ruptures technologiques comme celles des avions à hydrogène.

-22% d'émissions entre 2018 et 2020

VINCI Airports est engagé depuis 2015 dans une démarche globale de maîtrise et de réduction de ses impacts environnementaux, qui a notamment abouti à une réduction significative de son empreinte carbone (diminution de 22% des émissions brutes de CO2 entre 2018 et 2020 sur l'ensemble de son réseau), et s'engage en parallèle, aux côtés des collectivités et industriels du secteur, à préparer l'aviation de demain.